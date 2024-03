Zu schön für Filmrollen? Eiza González bekommt Shitstorm ab

Die Schauspielerin Eiza González (34) wird durch die Behauptung, sie habe manche Filmrollen nicht bekommen, weil sie "zu hübsch" sei, im Netz fertiggemacht. Die 34-Jährige behauptet in einem Interview mit InStyle, dass ihr gutes Aussehen ihrer Karriere aktiv geschadet habe. "Ich erinnere mich, dass mir bei so vielen Projekten gesagt wurde: 'Sie ist zu hübsch für die Rolle. Sie ist zu heiß für die Rolle'", erzählt sie und fügt hinzu: "Was ist mit Margot Robbie (33)? Sie ist die heißeste und schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe!'" Die Mexikanerin behauptet, dass für Latinas andere Maßstäbe gelten würden und gab zu, dass sie "lange Zeit eine Identitätskrise" gehabt und sogar in Erwägung gezogen habe, sich den Kopf zu rasieren, um ihre Chancen zu verbessern.

Die Reaktionen der Fans auf der Plattform X sprechen Bände: Viele scheinen zu glauben, dass Eizas mangelnde Chance auf Filmrollen auf fehlendes Talent zurückzuführen sei. "Nein, sie kann einfach nicht schauspielern", schreibt ein Nutzer und ein anderer ergänzt: "Verdammt, sie sollte einfach besser schauspielern." Viele führen an, dass sowohl Scarlett Johansson (39) als auch Margot Robbie trotz ihrer Schönheit viele Rollen an Land gezogen hätten. Ein weiterer Nutzer bezeichnet die Schauspielerin als "eitel", während ein anderer darauf hinweist, dass Eiza bestimmt auch "einen Haufen Rollen" aufgrund ihres Aussehens bekommen habe.

Die Ex von Timothée Chalamet (28) wurde unter anderem durch ihre Rolle als Santanico Pandemonium in der Netflix-Serie "From Dusk till Dawn" bekannt. Außerdem wirkte sie in den Filmen "Baby Driver" und "Alita: Battle Angel" mit. Eiza wird außerdem in der Serie "The Three-Body Problem" und in "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" zu sehen sein.

Getty Images Eiza González im April 2022 in Miami

Getty Images Eiza González, Dezember 2022

