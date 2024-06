Nach Tour-Absage: Eiza González verteidigt Jennifer Lopez

Eiza González (34) nimmt sie in Schutz! Jennifer Lopez (54) sorgte mit der Absage ihrer Tournee "This Is Me... Live" für große Furore. Die mexikanische Schauspielerin kann den Hass gar nicht nachvollziehen, den ihre Kollegin abbekommt. "Ich muss sagen, dass das Mobbing, welches diese Frau in den letzten Monaten erlitten hat, ziemlich verstörend ist", stellt die Sängerin in ihrer Story auf Instagram klar. "Wie kann man sich darüber beschweren, dass jemand gemein ist, während man es selbst genießt, gemein zu sein?", fragt sich Eiza weiter.

"Leute sind Menschen, machen Fehler und machen manchmal persönliche Dinge durch, während sie weiterhin im Auge der Öffentlichkeit perfekt sein müssen", erläutert die Beauty. Dazu repostet sie den Beitrag, in dem das Tour-Aus verkündet wird und betont, dass die Welt ein "komplizierter Ort" sei und "man nicht wissen kann, was manche Personen gerade durchstehen". Eiza stellt klar: "Das Beste, was wir aktuell tun können, ist, nett zu sein."

Unter anderem wird aktuell wild über das Liebesleben von J.Lo spekuliert, denn angeblich soll es zwischen ihr und ihrem Ehemann Ben Affleck (51) kriseln. Diese Gerüchte wurden nun jedoch wohl erst einmal im Keim erstickt. In Santa Monica wurden die beiden Turteltauben bei einer romantischen Geste gesichtet, wie ET berichtet – die "On The Floor"-Interpretin küsste ihren Partner liebevoll auf die Wange, während dieser sie im Arm hielt.

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

