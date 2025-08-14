Diese Überraschung hält "Das Kanu des Manitu" bereit

Michael Bully Herbig (57) hat mit "Das Kanu des Manitu" die lang erwartete Fortsetzung seines Kultfilms "Der Schuh des Manitu" präsentiert. Bei der Weltpremiere in München, kurz vor dem offiziellen Kinostart am 14. August, enthüllte er ein ganz besonderes Geheimnis rund um die Hauptfigur Abahachi. Denn, wie Bild berichtete, – Achtung Spoiler! – ist Abahachi adoptiert. Diese überraschende Wendung, die liebevoll in die Handlung eingebunden wurde, zeigt, dass wahre Zugehörigkeit nicht von biologischer Abstammung abhängig ist. Die stolzen Apachen akzeptieren ihn weiterhin bedingungslos als ihren Häuptling, denn für sie zählt nur, was im Herzen eines Menschen steckt.

Bully schafft es, den Humor an den Zeitgeist anzupassen, ohne den Charme des Originals zu verlieren. In der Neuauflage gibt es neben liebgewonnenen Charakteren auch neue starke weibliche Figuren, dargestellt von Jessica Schwarz (48) und Jasmin Schwiers (43), die frischen Wind in die Geschichte bringen. Dazu werden Themen wie das Älterwerden von Abahachi und seinem treuen Begleiter Ranger humorvoll thematisiert. Selbst der immer noch schrille Winnetouch, der erneut für viele komödiantische Höhepunkte sorgt, hat seinen Platz – eine Hommage an den damaligen Überraschungserfolg. Und für nostalgische Fans gibt es eine besondere Überraschung: ein Mini-Auftritt des unvergessenen Winnetou-Darstellers Pierre Brice (†86).

Die Rückkehr von Bullys Figuren ist nicht nur ein kinematografisches Ereignis, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit. "Der Schuh des Manitu" hatte 2001 nicht nur Millionen Menschen zum Lachen gebracht, sondern wurde auch zu einem Meilenstein in der deutschen Filmgeschichte. Bully hat als Regisseur, Schauspieler und Comedian bewiesen, dass er ein Händchen dafür hat, verschiedene Generationen zu begeistern. Mit dieser Fortsetzung knüpft er nicht nur an alte Erfolge an, sondern greift mit seinem unverwechselbaren Stil aktuelle Themen wie Diversität und Akzeptanz auf – und das auf herrlich humorvolle Weise.

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025

United Archives GmbH Michael Bully Herbig in "Der Schuh des Manitu"

