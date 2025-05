Die Goldene Henne: Wer moderiert die Verleihung dieses Jahr?

Große Veränderungen stehen bei der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne an: Die beliebte Gala wird erstmals ins ARD-Hauptprogramm gehoben und erreicht damit ein noch größeres Publikum. Am 12. September findet die Feier erneut in Leipzig statt und wird live im Ersten für Millionen Zuschauer übertragen. Während bereits feststeht, dass der MDR gemeinsam mit der Zeitschrift Superillu weiterhin als Veranstalter fungiert, bleibt eine spannende Frage offen: Wer führt 2025 durch den glanzvollen Abend?

Zwar sind bereits Details wie Ort und Veranstalter bekannt, doch bei der Moderation hält sich die ARD aktuell noch bedeckt. In den vergangenen drei Jahren führte Florian Silbereisen (43) souverän durch die Preisverleihung – 2024 erstmals gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51). Zuvor war Kai Pflaume (57) von 2016 bis 2021 der charmante Gastgeber. Laut Flurfunk Dresden könnten Florian und Kai auch in diesem Jahr wieder zum Zuge kommen – vielleicht sogar als gemeinsames Duo. Üblicherweise zählen beide zu den gefragtesten Show-Persönlichkeiten im Ersten. Auf eine offizielle Verkündung müssen die Fans jedoch weiterhin gespannt warten.

Hinter der Goldenen Henne verbirgt sich mehr als reiner Glamour: Der Preis wurde 1995 ins Leben gerufen, um an Entertainerin Helga Hahnemann (✝54) zu erinnern, die 1991 verstarb. Seither hat sich die Gala zu einem festen TV-Highlight mit starkem Publikumsbezug entwickelt. Ausgezeichnet werden Stars aus allen Bereichen – von Musik über Schauspiel, Sport und Internet bis hin zu Politik. Ihr familiärer Charakter ist über die Jahre erhalten geblieben und zieht weiterhin ein großes Publikum in seinen Bann.

ActionPress Kai Pflaume und Florian Silbereisen beim Wiesn Anstich 2019 in München

Getty Images Roland Kaiser in Leipzig, November 2024

