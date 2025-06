Schlussplädoyers: P. Diddys Töchter zeigen sich emotional

Sean "Diddy" Combs (55) muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Seine Töchter Jessie (18) und D'Lila (18) sowie ihre Halbschwester Chance, die den Großteil des Prozesses ihres Vaters gemieden hatten, waren zu Beginn der Schlussplädoyers an seiner Seite im Gerichtssaal in Manhattan. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen die drei beim Verlassen des Gebäudes. Hand in Hand stiegen sie in den wartenden SUV, begleitet von ihren Brüdern King (27) und Quincy (34) sowie Diddys Mutter Janice. Die 18-jährigen Zwillinge trugen die gleichen weißen Anzüge, und eine von ihnen wischte sich über die Wangen, als sie die Kameras vor dem Gerichtsgebäude passierten.

Teile der Familie hatten sich in den letzten Wochen nur selten im Gerichtssaal gezeigt, da die Berichte zum Prozessinhalt teils belastend und grafisch waren. Besonders heikel waren Aussagen von Cassie Ventura (38), Diddys Ex-Freundin, die über seine angeblichen gewalttätigen Übergriffe berichtete. D'Lila und Jessie, die kürzlich die Highschool abgeschlossen haben, entschieden sich daher, nur wenige Tage der Verhandlungen persönlich zu verfolgen. Der gestrige Auftritt signalisiert jedoch eine Geschlossenheit der Familie, die ihrem Vater bei einem der schwierigsten Kapitel seines Lebens beisteht – mit Blick auf die noch ausstehenden Verteidigungsreden wird ihre Rückkehr in den Gerichtssaal erwartet.

Diddy, der als Schwergewicht der Musikindustrie bekannt ist, steht wegen schwerwiegender Anklagen vor Gericht, darunter Menschenhandel und Förderung der Prostitution. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm im Schlussplädoyer vor, seine Macht und seinen Reichtum genutzt zu haben, um ein verbrecherisches Netzwerk zu unterstützen und seine Taten zu vertuschen. Erst vor wenigen Stunden kam eine brisante Neuigkeit im Fall an die Öffentlichkeit: Neben Diddy wird nun auch sein Sohn Justin Combs (31) verklagt – es geht um sexuelle Gewalt und Körperverletzung.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy mit seinen Töchtern D'Lila Star, Chance und Jessie James Combs im März 2024

Getty Images P. Diddy, Rapper

