Angst vor Rache: Aubrey O'Day warnt vor Diddys Freispruch

Aubrey O'Day (41), ehemalige Sängerin der Girlgroup Danity Kane, hat in einem aktuellen Interview ihre Ängste und Befürchtungen in Bezug auf den laufenden Prozess gegen ihren früheren Mentor Sean Combs, alias P. Diddy (55), geäußert. Die Vorwürfe gegen den Magnaten reichen von Menschenhandel über Betrug bis hin zu Erpressung. Aubrey, die entgegen allgemeiner Erwartungen nicht gegen ihn aussagte, machte deutlich, dass sie sich mit einem Freispruch des Musikmoguls nicht abfinden könne. "Wenn er freikommt, werde ich ein Ticket nach Bali kaufen", erklärte sie gegenüber Entertainment Tonight. Doch ihre Sorgen gehen weit über ihre eigenen Belange hinaus – sie fürchtet um die Signalwirkung, die ein solcher Ausgang auf die gesamte Musikbranche haben könnte.

Besonders hebt Aubrey hervor, welche Botschaft ein Freispruch an junge Künstlerinnen und Künstler senden könnte. Sie warnte, dass dies möglicherweise die Akzeptanz von Machtmissbrauch und toxischem Verhalten in der Branche fördern könnte: "Manche könnten es als Freifahrtschein sehen, um Menschen auszunutzen." Zudem kritisierte sie die lange Dauer des Prozesses, die es der Öffentlichkeit erschwere, die Komplexität der Anklagepunkte zu verstehen. Für Aubrey, die selbst Erfahrungen mit fragwürdigen Dynamiken in ihrer Zeit bei Bad Boy Records gemacht haben soll, wirft die juristische Auseinandersetzung nicht nur ein Schlaglicht auf die mutmaßlichen Verfehlungen einer Einzelperson, sondern auch auf die Arbeitskultur der gesamten Industrie.

Schon in der Vergangenheit hatte Aubrey deutliche Worte für ihren ehemaligen Arbeitgeber gefunden, den sie als rücksichtslos und manipulativ beschrieb. Nicht nur sie, sondern auch andere Mitglieder von Danity Kane hatten sich kritisch über das Arbeitsklima bei Diddy geäußert. In früheren Interviews wurde deutlich, wie sehr sie das Verhalten des Unternehmers belastet hat. Auch der Umgang mit seinen eigenen Kindern während der gegenwärtigen Verfahren hat für Unverständnis gesorgt, wie OK! Magazin berichtete. Für Aubrey habe Diddy "den Bezug verloren", wie sie in ihrem jüngsten Interview bekundete. Dennoch zeigte sie sich auch nachdenklich: "Verletzte Menschen verletzen Menschen", resümierte sie und ließ damit erahnen, dass auch Diddy eine Geschichte haben könnte, die seine Taten geprägt hat.

Collage: Jeff Spicer / Freier Fotograf, GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA Collage: Aubrey O'Day und P. Diddy

Getty Images Aubrey O'Day, 2016 bei einem Press Day

Collage: Getty Images, Getty Images Aubrey O'Day und P. Diddy