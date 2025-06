Staatsanwaltschaft hält Schlussplädoyer im P.-Diddy-Prozess

Sean "Diddy" Combs (55) steht möglicherweise vor einem lebenslangen Gefängnisaufenthalt. Am heutigen Donnerstag, dem 26. Juni, begann in Lower Manhattan das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft in seinem Verfahren. Der Musikmogul, der im September 2024 verhaftet wurde, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt, darunter Menschenhandel, Erpressung und Förderung der Prostitution. Die Anklage beschuldigt Diddy, seine Stellung, seinen Einfluss und sein Vermögen genutzt zu haben, um ein kriminelles Netzwerk aufzubauen und die ihm zugeschriebenen Verbrechen zu verschleiern. Zeugenaussagen, unter anderem von seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38) und einer anonymen Frau, die unter dem Pseudonym Jane auftrat, waren zentrale Punkte in der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft beleuchtete vor Gericht Berichte über angebliche Misshandlungen, wie die von Cassie im Jahr 2016, die nach eigener Aussage von Diddy in einem Hotel in Los Angeles geschlagen und gezwungen wurde, sexuelle Handlungen vorzuführen. Auch Jane schilderte Ähnliches und erklärte, 2024 auf widerrechtliche Weise Gewalt durch den Musikproduzenten erlitten zu haben. Die Staatsanwaltschaft zeichnete das Bild eines Mannes, der glaubte, durch Ruhm und Macht über dem Gesetz zu stehen, und betonte, wie Diddy angeblich Frauen durch Einschüchterung und körperliche Gewalt unter seiner Kontrolle hielt. Er habe keine Ablehnung akzeptiert, hieß es in den Argumenten.

Sean Combs war über Jahrzehnte eine der einflussreichsten Figuren der Popkultur. Doch gleichzeitig begleiteten ihn immer wieder Skandale und Gerüchte. Der Prozess, der jetzt seinem Ende entgegensieht, hat ihn schwer belastet und viele seiner Unterstützer verstummen lassen. Bereits vor den Schlussplädoyers äußerten sich Freunde und Weggefährten nicht zu den Ereignissen oder dem Prozess. Die Verteidigung von Combs wird am Freitag, den 27. Juni, ihr Schlussplädoyer vortragen. Es bleibt abzuwarten, wie das Verfahren ausgeht und ob diese Anklagen ein endgültiges Ende seiner Karriere und Freiheit bedeuten.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper

Getty Images Cassie Ventura im März 2025

