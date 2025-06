P. Diddy von Mann wegen sexuellem Missbrauch verklagt

P. Diddy sieht sich derzeit bereits einer Vielzahl schwerwiegender Vorwürfe ausgesetzt. Nun wird die Liste durch eine neue Klage ergänzt. Ein Mann namens Brandon Adams beschuldigt den Rapper, ihn 2021 bei einer von Diddy (55) ausgerichteten Party sexuell missbraucht zu haben. Wie aus der Klage, die TMZ vorliegt, hervorgeht, wurde er von einem Chauffeur zu der Feier eingeladen, die der Musikmogul in Los Angeles veranstaltet hatte. Nach dem Konsum von alkoholischen Getränken sei er nach eigener Aussage benommen gewesen und später in einem Schlafzimmer bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich kam, soll er schließlich von einer Person, die er für Diddy hält, sexuell missbraucht worden sein.

In seiner Klage beschreibt Brandon auch beunruhigende Details. So berichtet er, dass Sicherheitskräfte ihn daran gehindert hätten, Diddy zur Rede zu stellen, und ihn zwangen, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Später wurde er von der Party eskortiert. Auf dem Heimweg sei er aufgrund angeblich unerklärlicher Auswirkungen von Substanzen, die er unbewusst konsumiert habe, von der Polizei wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen oder Alkohol angehalten worden. Brandon fordert in seiner Klage Schadenersatz und hat Tony Buzbee, einen bekannten Anwalt, engagiert, der auch andere Anschuldigungen gegen Diddy bearbeitet. Diddys Team bezeichnet die Klage als unbegründet und weist die Vorwürfe zurück.

Doch nicht nur Diddy geriet zuletzt in den Fokus der Justiz. Auch sein Sohn Justin Combs (31) wurde vor Kurzem verklagt. Wie TMZ berichtete, behauptete eine Frau, Justin habe sie 2017 über Snapchat kontaktiert und ihr eine berufliche Chance in Aussicht gestellt. Doch ihre Reise nach Los Angeles endete laut ihrer Klage im Albtraum: Sie gab an, in einem Haus in Beverly Hills festgehalten, unter Drogen gesetzt und gemeinsam von drei Männern – darunter Diddy und Justin – sexuell missbraucht worden zu sein. Die Klägerin sagte, sie habe Diddy an seiner Statur und seinen Bewegungen wiedererkannt. Justin nannte ihn dabei "Pops". Nach Angaben der Frau habe die Eskalation in jener Nacht mit der Verabreichung von Alkohol und möglicherweise manipulierten Substanzen begonnen.

P. Diddy, Musiker

P. Diddy, Rapper

