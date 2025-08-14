Sexy Spitze: Ellie Goulding zeigt sich halb nackt im Netz

Ellie Goulding (38) hat ihren Fans auf Instagram ordentlich eingeheizt. Die Sängerin, die für ihre Hits wie "Love Me Like You Do" bekannt ist, teilte ein gewagtes Spiegel-Selfie, das sofort die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich zog. Im schwarz-weißen Schnappschuss posiert Ellie nur in filigraner Spitze und bedeckt ihren Oberkörper geschickt mit den Armen. Mit diesem freizügigen Bild zeigt sie nicht nur ihre makellos trainierte Figur, sondern beweist auch Selbstbewusstsein und ihre Vorliebe für ästhetische Inszenierungen.

Die aufregende Veröffentlichung kommt nur wenige Wochen, nachdem Ellie ihre Beziehung mit dem Schauspieler Beau Minniear allem Anschein nach öffentlich gemacht hat. Das Paar hatte seinen ersten gemeinsamen Auftritt kürzlich beim Boxkampf zwischen Oleksandr Usyk (38) und Daniel Dubois im Wembley-Stadion. Ellie, die nach ihrer Trennung von Ex-Mann Caspar Jopling (33) schon eine Beziehung mit Surf-Lehrer Armando Perez eingegangen war, scheint laut The Sun mit Beau ihr neues Glück gefunden zu haben. Ihre Fans vermuteten die Romanze bereits zuvor, als sie und Beau fast zeitgleich Fotos aus dem gleichen Hotel in Florenz posteten.

Zuletzt musste die Künstlerin aber auch herbe Enttäuschungen in ihrem Privatleben verkraften. Im Februar hatte Ellie das gemeinsame Haus mit Caspar verkauft – allerdings mit einem deutlichen Verlust. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun: "Der Immobilienmarkt ist im Moment ein Biest, und Ellie wollte es einfach loswerden." Rund 750.000 Euro weniger erhielt sie für die Immobilie, als sie einst bezahlt hatte. Statt sich davon aus der Bahn werfen zu lassen, konzentrierte sich die Musikerin seither wieder voll auf ihre Musik – zur Freude ihrer Fans.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, August 2025

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019