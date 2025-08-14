Diese Nachricht bekam Yungblud nach Ozzy Osbournes Tod

Musiker Yungblud (28), mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison, hat einen Einblick in die emotionale Zeit nach dem Tod seines Mentors und Freundes Ozzy Osbourne (†76) gegeben. Der Black-Sabbath-Frontmann starb am 22. Juli, nur wenige Wochen, nachdem die beiden beim Konzert "Back to the Beginning" in Villa Park gemeinsam auf der Bühne standen. In einem Gespräch mit The Sun berichtete Yungblud von der herzzerreißenden Nachricht, die ihn nach dem Ableben des Rockstars erreichte. "Ich habe ihm geschrieben, dann textete mir sein Sohn Jack: 'Er ist weg.' Und ich dachte nur: 'Was?'" Er beschrieb die Osbourne-Familie als "authentisch" und voller Liebe: "Die Liebe, die bei der Familie und bei der Beerdigung spürbar war, ist nicht in Worte zu fassen."

Für den Sänger war die Beziehung zu Ozzy mehr als nur Bewunderung für ein musikalisches Idol. "Ich habe ihn geliebt, seit ich zwei Jahre alt war", gestand er. Diese gemeinsame Leidenschaft für Musik brachte die beiden näher, und bis zuletzt unterstützte Ozzy den jungen Rockstar in seiner Karriere. Yungblud erklärte The Sun, dass er eines Tages selbst eine Familie wie die Osbournes führen möchte: "Es gibt keine Spielerei bei ihnen, sie sind einfach echt."

Yungblud, der die Osbournes sehr bewundert und als Vorbild für die eigene Zukunft sieht, drückte seine tiefe Trauer auch auf Instagram aus. Er teilte Fotos, die ihn mit dem im Rollstuhl sitzenden Ozzy zeigen, und schrieb dazu: "Ich hätte nicht gedacht, dass du so bald gehst. Als wir uns das letzte Mal sahen, warst du voller Leben und dein Lachen füllte den ganzen Raum. [...] Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jeder einzelnen Note sein, die ich singe, und bei mir, jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete." Der Sänger, der die Nachricht vom Tod auf einer abgelegenen Insel ohne Internet erhielt, widmet ihm künftig jeden seiner Auftritte: "Er hat mir Selbstvertrauen beigebracht, und ich werde dafür sorgen, dass alle wissen, wer er war."

