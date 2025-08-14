Sie ergattert erstes "Princess Charming"-Übernachtungsdate

Bei Princess Charming wird aus einem Gruppendate eine romantische Zeit zu zweit. Eigentlich verbringen Lotti, Fiona und Chantal-Jale in der neuesten Episode gemeinsam Zeit mit Princess Nessi (28) auf einem thailändischen Nachtmarkt. Doch am Ende des Gruppendates wagt Lotti den entscheidenden Schritt und fragt frei heraus, ob es noch eine Möglichkeit gebe, alleine mit der Princess zu reden. Zu ihrer Überraschung bietet Nessi ihr an, das Date zu zweit ausklingen zu lassen. Doch dabei bleibt es nicht, denn die Content Creatorin macht ein weiteres verlockendes Angebot: "Ich habe hier noch zwei Hotelzimmerkarten, willst du vielleicht noch über Nacht bleiben?"

Und auch dieses Angebot lässt sich Lotti nicht durch die Lappen gehen und verbringt die Nacht mit Nessi. Am nächsten Morgen zeigt sich, dass die beiden sich nähergekommen sind. Streichelnd und kuschelnd liegen sie im Bett und geben sich am Morgen einen innigen Kuss. Lotti staubte damit nicht nur das erste Übernachtungsdate, sondern auch die ersten Zärtlichkeiten der Staffel von Princess Nessi ab.

Während Lotti dieses besondere Erlebnis sichtlich genießt, hinterlässt es bei den restlichen Kandidatinnen in der Villa gemischte Gefühle und große Verunsicherung. Als Lotti schließlich zurückkehrt und in der Villa detailgetreu von ihrem romantischen Abend erzählt, zeigen sich vor allem Seinep und Kim tief getroffen von der Nachricht, dass Lotti nicht nur das erste Übernachtungsdate, sondern auch den ersten Kuss mit der Princess ergatterte. Vor allem Seinep macht aus ihrer Eifersucht kein Geheimnis. Weinend verzieht sie sich ins Bad und gibt zu: "Das war wie ein Messerstich direkt ins Herz." Ob sich nach diesen Zärtlichkeiten ein klarer Vorteil für Lotti entwickelt, werden die kommenden Episoden zeigen. Klar ist jedoch schon jetzt: Lotti hat mit ihrem mutigen Vorstoß die Messlatte hochgelegt.

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL Lotti und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Seinep, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025