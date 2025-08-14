Fans verwirrt: Lily Phillips nennt Zahl von Sexualpartnern

Lily Phillips (24) hat in einem Podcast mit einer bemerkenswerten Aussage ihre Fans zum Staunen gebracht. Im Podcast "Whatever" wurde sie gefragt, wie viele sexuelle Partner sie bisher hatte. Die Antwort des OnlyFans-Stars: "Es sind definitiv dreistellige Zahlen, aber ich zähle nicht mit." Die Social-Media-Persönlichkeit scherzte weiter, dass es fast wie ein Nebenjob sei, diese Zahl im Blick zu behalten. Besonders überraschend: Privat will sie zwischen 150 und 220 Menschen nähergekommen sein – eine Schätzung, die bei vielen Usern im Netz für offene Fragen sorgt.

Die Aussage sorgte insbesondere deshalb für Irritationen, weil Lily erst kürzlich mit einem Rekordversuch Schlagzeilen machte: In 12 Stunden soll sie mit 1.113 Männern sexuellen Kontakt gehabt haben. Inklusive dieses spektakulären Vorfalls und ihrer beruflichen Tätigkeit beläuft sich ihre Gesamtzahl laut einer Schätzung auf über 1.600 Begegnungen. Ein Clip aus dem Interview verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und warf bei vielen Nutzern Fragen auf. Einige bezweifelten ihre Angaben: "Warum lügt sie?", fragte zum Beispiel ein User.

Ende Juli hat Lily angeblich den neuen Rekord aufgestellt: Laut eigenen Angaben schlief die Britin innerhalb von zwölf Stunden mit 1.113 Männern. Nach dem Sex-Marathon meldete sie sich auf Instagram zu Wort und verriet, wie es ihr körperlich geht: "Heute fühle ich mich erstaunlich gut. Ich meine, ich fühle mich schlapp, aber eigentlich habe ich zwölf Stunden lang Sport getrieben, also ergibt das irgendwie Sinn?"

