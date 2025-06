"Mission: Impossible"-Komponist Lalo Schifrin ist verstorben

Lalo Schifrin, der als einer der einflussreichsten Filmkomponisten seiner Generation galt, ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Seine Söhne Ryan und William bestätigten seinen Tod gegenüber Deadline. Der in Argentinien geborene Pianist prägte mit seiner Musik zahlreiche Filmklassiker und Fernsehserien – darunter den ikonischen Soundtrack von Mission: Impossible. Berühmt wurde er auch durch seine Werke für "Bullitt", "Dirty Harry" und "Starsky & Hutch".

Während seiner beeindruckenden Karriere gewann der Maestro mehrere Grammys und war sechsmal für einen Oscar nominiert. Im Jahr 2019 ehrte ihn die Academy schließlich mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Besonders das ikonische Thema von "Mission: Impossible" brachte Schifrin weltweiten Ruhm ein. Interessanterweise entstand die Komposition ohne jegliche visuelle Vorlage: Das Produktionsteam wünschte sich lediglich "etwas Rhythmisches". Diese Herausforderung meisterte Schifrin meisterhaft und kreierte eine Melodie im ungewöhnlichen 5/4-Takt, die später ein unvergesslicher Teil der Popkultur wurde.

Lalo Schifrin wurde 1932 in Buenos Aires geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf – sein Vater war Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters der Stadt. Nachdem er als Jugendlicher seine Liebe zum Jazz entdeckt hatte, widmete sich der talentierte Musiker der Verbindung von Klassik und Moderne. Diese Vielseitigkeit machte ihn in Hollywood und darüber hinaus zur Legende. Neben seiner beruflichen Brillanz war Schifrin auch ein Familienmensch. Sein Schaffen und seine Werke bleiben unvergessen. Mit seinen einprägsamen Kompositionen wird er Millionen weiterhin in Erinnerung bleiben.

Getty Images Lalo Schifrin im November 2018

Getty Images Lalo Schifrin, Komponist

Getty Images Lalo Schifrin, Musiker