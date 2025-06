Geplanter Rückzug: So wild war Stéphanie von Monacos Leben

Stéphanie von Monaco (60) hat angekündigt, sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen zu wollen. Laut eigener Aussage hat die Schwester von Fürst Albert II. (67) das Gefühl, dass sie "alles gesagt und genug gegeben" hat. Diese Bemerkung machte sie kürzlich in einem Interview mit dem französischen Magazin Point de Vue. Einen genauen Zeitpunkt für ihren Ruhestand gab sie jedoch nicht bekannt. Mit ihrem Rückzug endet eine bemerkenswerte öffentliche Karriere, die von ihrem unkonventionellen Lebensstil und einer Mischung aus Rebellion und königlichen Aufgaben geprägt war.

Bereits in jungen Jahren zeigte Stéphanie von Monaco, dass sie sich nicht in ein vorgefertigtes Schema pressen lassen wollte. In den 80er-Jahren begann sie zunächst ein Modestudium, das sie kurz darauf abbrach. Ihren Traum wollte sie aber dennoch nicht aufgeben und verfolgte weiterhin eine Laufbahn in der Modebranche, entwarf Bademode und arbeitete bei Dior und als Model. Später wagte sie sich als Sängerin auf die Bühne und landete 1986 mit ihrem Hit "Ouragan" einen Erfolg. Neben ihrer beruflichen Vielseitigkeit sorgte auch ihr Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Ihre Beziehungen zu Prominenten wie Anthony Delon (60) oder Ron Bloom waren oft Gesprächsthema, ebenso wie ihre Ehen, die beide scheiterten. Doch all dies hinderte die Prinzessin nicht daran, ihren eigenen Weg zu gehen.

Besonderen Einsatz zeigt Stéphanie seit Jahren im wohltätigen Bereich, vor allem mit ihrer Initiative "Fight Aids Monaco", die sie 2004 ins Leben rief. Sie hatte eine persönliche Motivation: eine enge Freundin, die mit ihrer HIV-Diagnose und einem Kind in Not geriet. Ihr Engagement für Menschen in schwierigen Lebenslagen sieht sie als unverzichtbaren Bestandteil ihres Lebens. "Fehler sind wichtig, weil man aus ihnen lernt", sagte sie einmal zu der Deutschen Presse-Agentur über ihren turbulenten Lebensweg und machte klar, dass sie nichts bereut.

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monaco

Getty Images Prinzessin Stephanie von Monaco, Februar 2020

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monaco , Januar 2022

