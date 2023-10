"So lieb": Schwester Stéphanie schwärmt von Fürst Albert

Fürst Albert (65) und seine Schwester Prinzessin Stéphanie von Monaco (58) halten fest zusammen! Immer wieder treten die monegassischen Royals gemeinsam auf und suggerieren Einigkeit: Weil Alberts Frau Fürstin Charlène (45) öffentlichen Events öfter fernbleibt, begleitet ihn seine Schwester. Bei der Gala für ihren Vater Fürst Rainier III. tanzen die beiden sogar den Eröffnungstanz zusammen. Danach erzählt Stéphanie dankbar von dem tollen Verhältnis zu ihrem Bruder!

Im Interview mit Point du vue berichtet die Prinzessin, dass Albert trotz des Altersunterschieds von acht Jahren schon in der Kindheit immer für sie da gewesen sei: "Mein Bruder war so lieb, er hat mich so oft ertragen, ich wollte immer mit ihm spielen. Seine Geduld mit mir war unerschütterlich und ich bin ihm sehr dankbar dafür." Zwischen den Geschwistern habe ein "wunderbares Verhältnis, wie Zwillinge" geherrscht. Sentimental zählt Stéphanie die drei wichtigsten Männern in ihrem Leben auf: "Mein Vater, mein Sohn und mein Bruder."

Doch auch heute ist das Verhältnis der beiden ungetrübt gut. Obwohl Albert allein über die Belange Monacos bestimmen kann, bespricht er sich stets mit seinen Schwestern: "Vor jeder endgültigen Entscheidung hole ich mir viele Meinungen und Ratschläge ein." Der Fürst stehe regelmäßig mit Stéphanie und Prinzessin Caroline von Hannover (66) in Kontakt. "Denken Sie nicht, dass sie mich im Stich lassen", stellt er klar.

Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco mit seiner Schwester Stéphanie

Anzeige

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monaco , Januar 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Caroline, Prinz Albert und Prinzessin Stéphanie von Monaco, monegassische Royals

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de