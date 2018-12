Eine Liebesgeschichte wie in seinen Büchern! Nicholas Sparks (52) ist wohl einer der bekanntesten internationalen Schriftsteller für romantische Dramen. Mit "Wie ein einziger Tag" schaffte er in den 90er-Jahren seinen Durchbruch – das Buch wurde auch als Kinoadaption mit Ryan Gosling (38) und Rachel McAdams (40) zum Hit. Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) spielten wenig später ebenfalls in der Verfilmung eines Sparks-Klassikers mit und kamen sich dabei näher. Zu ihrer Hochzeit lässt Nicholas es sich nun nicht nehmen, sie herzlich zu beglückwünschen.

Im Jahr 2009 drehten Miley und Liam "Mit dir an meiner Seite" und verliebten sich letztendlich nicht nur vor der Kamera. Zehn Jahre später traten die zwei am Tag vor Heilig Abend nun still und heimlich vor den Traualtar. "Das macht mich so glücklich. Ich gratuliere euch, Miley Cyrus und Liam Hemsworth", schrieb Nicholas auf Twitter. Ob der Autor dieses Happy End bereits kommen sah?

Nicholas Sparks war von Anfang an von den beiden verzaubert. In einem Interview im Jahr 2016 sagte er gegenüber Entertainment Tonight: "Ich bin geneigt zu glauben, dass dabei auch ein wenig Magie im Spiel war." Über ihr Liebes-Comeback nach einer mehrjährigen Trennung war auch der Bestseller-Schriftsteller sehr erfreut.

Everett Collection/ActionPress Liam Hemsworth und Miley Cyrus in "Mit dir an meiner Seite"

Eric Charbonneau/ActionPress Nicholas Sparks und Miley Cyrus am Set zu "Mit dir an meiner Seite"

Getty Images Nicholas Sparks

