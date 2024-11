So läuft "Let's Dance"-Tour für Ex-Paar Zsolt und Malika

Zsolt Sándor Cseke (36) und Malika Dzumaev (33) waren neun Jahre lang ein Paar gewesen, im August verkündeten sie dann überraschend ihre Trennung. Trotzdem arbeiten die Profitänzer aktuell bei der Let's Dance-Tour jeden Tag zusammen – wie kann das funktionieren? "Wir sind immer noch Freunde. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir nicht mehr zusammen sind als Liebespaar. Aber wir sind weiterhin Kollegen, ein Tanzpaar, Freunde. Wir verstehen uns super", schwärmt Malika im Interview mit RTL.

Zsolt sieht das genauso. "Wir helfen einander, wir sind immer füreinander da", erzählt er dem Sender und fügt hinzu: "Wir sind dankbar. Tanzen verbindet uns natürlich und das ist eine schöne Sache, wenn wir immer noch reden, immer noch zusammenarbeiten und das einfach funktioniert." Dass sich beide auch nach ihrer Trennung noch so gut verstehen, habe einen bestimmten Grund: "Wir reden miteinander! Kommunikation ist wichtig." Schließlich wissen Zsolt und Malika, wie der jeweils andere tickt: "Es ist ja auch so, wenn man so lange zusammen ist, dass man einfach den anderen Menschen sehr, sehr, sehr gut kennt."

Dass die beiden "Let's Dance"-Bekanntheiten freundschaftlich miteinander verbunden bleiben, kündigten sie auch schon in ihrem Trennungsstatement auf Instagram an. "Es ist ein Schritt, für den wir über ein Jahr gebraucht haben und eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben", schrieben die beiden und fügten hinzu: "Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren. Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben."

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

Instagram / zsolt_cseke Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

