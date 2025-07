Diogo Jotas (†28) letztes Versprechen vor tragischem Unfall

Die Fußballwelt steht unter Schock: Diogo Jota, Star des FC Liverpool, ist im Alter von 28 Jahren bei einem tragischen Autounfall in Zamora, Spanien, ums Leben gekommen. Nur Wochen nach seiner Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Rute Cardoso wurde das Leben des portugiesischen Nationalspielers und Familienvaters auf tragische Weise beendet. Auch sein jüngerer Bruder Andre verlor bei dem Unfall sein Leben. Diogo hinterlässt seine Ehefrau und drei kleine Kinder, darunter eine Tochter, die erst im November 2024 geboren wurde.

Kurz vor dem Unfall hatte Diogo in einem emotionalen Gespräch Einblicke in sein Familienleben gegeben. In einem Interview auf YouTube sprach er darüber, wie wichtig es für ihn sei, trotz des Stresses seines Berufes ein liebevoller Vater zu sein. "Du willst der beste Vater sein, der du sein kannst", erklärte er mit Nachdruck. Er schilderte, wie er nach anstrengenden Spieltagen dennoch seine Kinder glücklich machen wollte, indem er mit ihnen spielte, auch wenn er selbst Ruhe brauchte. Dieses Versprechen an seine Kinder bleibt nun als ein letzter berührender Einblick in sein Verantwortungsgefühl und seine Liebe zur Familie.

Das Unglück ereignete sich nach ersten Berichten am Donnerstagmorgen auf der A52 in Zamora. Diogo war zusammen mit seinem jüngeren Bruder unterwegs, als das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und in Flammen aufging. Im Netz nehmen bereits zahlreiche Fans und Weggefährten Abschied von dem Sportler. Auch Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) zollte Diogo Tribut. "Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen in der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet", schrieb der Kicker unter anderem auf Instagram.

Getty Images Diogo Jota, Fußballer

Getty Images Diogo Jota (†28) beim Premier League Spiel Liverpool gegen Norwich City im Jahr 2021

Getty Images Cristiano Ronaldo und Diogo Jota, Portugisische Fußballstars