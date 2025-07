Experten sicher: Diddys Karriere wird sich wieder erholen

Sean "Diddy" Combs (55) wurde am Mittwoch in Manhattan in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Bei dem Urteil geht es um Anschuldigungen, die im Zusammenhang mit der Prostitution von Frauen stehen. Trotz dieses Urteils wird der Musikmogul von vielen in der Öffentlichkeit als unschuldig angesehen – vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich jubelnde Fans, die seine Freilassung feiern wollten. Diddy wurde von schwerwiegenderen Anklagen, darunter Menschenhandel und organisierte Kriminalität, freigesprochen, was die positive Stimmung in seinem Unterstützerkreis weiter anheizte. Der Verurteilung könnten bis zu 20 Jahre Haft folgen, doch juristischen Experten zufolge wird mit einem deutlich geringeren Strafmaß gerechnet.

Laut mehreren Anwälten, die sich gegenüber Page Six äußerten, könnte Diddy nach einer kurzen Zeit in Haft relativ zügig in die Unterhaltungsbranche zurückfinden. "Sicherlich hat sein Ruf einen Schlag erlitten, aber da er von den schwerwiegenden Vorwürfen freigesprochen wurde, denke ich, dass sich seine Karriere mit der Zeit wieder erholen wird", äußerte ein ehemaliger Staatsanwalt, der schon 2001 mit Diddys Fall betraut war. Seinen loyalen Unterstützerkreis konnte sich der Musiker zudem auch während des Prozesses erhalten. Hintergrund für diesen Optimismus ist auch, dass er keine bisherigen Verurteilungen hat und die aktuellen Anschuldigungen nicht mit Gewalt in Verbindung gebracht werden.

Wie genau es jetzt mit Diddy weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Rechtsanwältin Lisa Bonner schätzt, dass er eine Haftstrafe von maximal 18 bis 24 Monaten erhalten könnte, während andere Experten von bis zu vier Jahren ausgehen. Das genaue Strafmaß wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Abseits der juristischen Konsequenzen wird Diddy, wie in solchen Fällen häufig, auch mit finanziellen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Der Gründer von Bad Boy Records steht derzeit weiteren zivilrechtlichen Klagen gegenüber, die hohe Anwaltskosten mit sich bringen könnten.

P. Diddy, Musiker

P. Diddy, Musiker

