Demenz: Anita Kupsch kann sich nicht mit Ehemann unterhalten

Die ehemalige Schauspielerin Anita Kupsch, berühmt aus Serien wie "Praxis Bülowbogen", kämpft gegen ein fortschreitendes Demenzleiden. Die 84-Jährige, die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wird liebevoll von ihrem Ehemann Klaus-Detlef Krahn gepflegt. Gespräche zwischen den beiden sind kaum noch möglich, und an Kollegen oder ihre erfolgreichen Theaterrollen erinnert sich die einst so aktive Künstlerin nur noch bruchstückhaft. Trotz der schwierigen Umstände bleibt Klaus an ihrer Seite und übernimmt sämtliche Hausarbeiten und die Pflege seiner Frau. "Ich koche und putze auch. Das mache ich so lange, wie ich es körperlich kann", betonte er gegenüber Bild.

Anita, die 1987 mit ihrer Rolle als Gabi Köhler in der ARD-Serie "Praxis Bülowbogen" bekannt wurde, hatte ihre Karriere bereits vor acht Jahren beendet. Ihr privates Glück fand sie in der Ehe mit Klaus, der nicht nur ihre große Liebe ist, sondern auch in diesen schweren Zeiten eine verlässliche Stütze bleibt. Der frühere Innenausstatter verbringt nun viel Zeit zu Hause, um seiner Frau ein gemütliches und vertrautes Umfeld zu schaffen. Gemeinsam schauen sie Serien wie "Rote Rosen", während Klaus nebenbei bügelt und dafür sorgt, dass es Anita an nichts fehlt: "Für mich ist das selbstverständlich und eine Frage des Anstands. Ich mache es gern. Für mich gilt ganz klar: In guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind jetzt fast 45 Jahre zusammen. Das muss man für seinen Partner bringen, sonst ist man ein Blödmann. Und ich bin mir sicher, Anita hätte das auch für mich gemacht."

Gesundheitliche Herausforderungen waren schon in der Vergangenheit Teil von Anitas Leben. Gleich mehrfach besiegte sie den Krebs und zeigte beeindruckende Stärke. Doch jetzt, wenige Tage vor ihrem 85. Geburtstag am 18. Mai, hat sich das Leben von Anita stark verändert – sie ist auf die Pflege ihres Mannes angewiesen. Geplant ist keine große Feier. "Wir feiern nicht. Das ist abgesagt. Es ist leider nicht möglich", erklärte Klaus gegenüber Bild. Stattdessen wird das Paar seine Zweisamkeit genießen.

ActionPress/United Archives GmbH Szene aus "Praxis Bülowbogen"

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Klaus Krahn und Anita Kupsch, 2021

