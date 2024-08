Trotz böser Gerüchte: So eng sind Sofía Vergara und Julie

Sofía Vergara (52) und Julie Bowen (54) sind seit ihrer Zeit am Set von Modern Family gute Freundinnen – obwohl man es den Schauspielerinnen nicht immer leicht gemacht hat. "Die Presse hat immer wieder versucht, aus mir und Sofía eine Art [Konkurrentinnen] zu machen", erinnert sich die Darstellerin der Claire Dunphy nun im "I Choose Me"-Podcast. Dabei hätten die zwei Kolleginnen niemandem einen Anlass gegeben, von einem angespannten Verhältnis auszugehen. Tatsächlich seien Julie und Sofía stets besonders gut miteinander ausgekommen. Die Blondine ist sich sicher: "Sie waren einfach entschlossen, uns gegeneinander auszuspielen, als ob wir uns hassen würden."

Julie führt weiter aus: "Es ist diese Mentalität der Knappheit, dass immer nur eine Frau glücklich sein kann. Und ich dachte: 'Oh, nein. Ich liebe Sofía, und ich liebe es, wie unterschiedlich wir sind.'" Dass die Öffentlichkeit sie nicht im selben Lager sehen konnte, sei für sie sehr enttäuschend gewesen. Dennoch hat Julie für ihren einstigen Co-Star nur lobende Worte übrig. So wisse sie besonders zu schätzen, wie viel sie von Sofía darüber lernen konnte, "was es heißt, eine wirklich starke Frau zu sein, die ganz sie selbst ist." Bis heute stehen die beiden in regem Kontakt und unterstützen sich gegenseitig.

Doch nicht nur mit Sofía eint Julie seit dem Dreh der Hitserie zwischen 2009 und 2020 ein enges Band – auch mit Sarah Hyland (33) bildete sich eine enge Freundschaft. So war Julie sogar der erste Ansprechpartner für die "Shadowhunters"-Darstellerin, als sie von ihrem damaligen Partner körperlich missbraucht wurde. Gemeinsam erwirkten die zwei schließlich eine einstweilige Verfügung gegen Sarahs Ex. "Ich war ein verantwortungsvoller Erwachsener, der zufällig zur richtigen Zeit in der Nähe war", winkte Julie kürzlich im "The Skinny Confidential"-Podcast ab, gab jedoch zu, Sarah wie ihre eigene Tochter zu lieben.

Getty Images Sofia Vergara und Julie Bowen bei einer Party im Jahr 2012

Getty Images Sarah Hyland, Sofia Vergara und Julie Bowen bei den Screen Actors Guild Awards 2014

