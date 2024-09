Julie Bowens Söhne reden nicht mit ihr übers Erwachsenwerden

In Modern Family hat Julie Bowen (54) jahrelang die Mutter von drei Kindern gespielt. Obwohl sie dadurch eine bestimmte Art von Erfahrung im Thema Erziehung gesammelt hat, ist es doch etwas ganz anderes, die eigenen Kinder großzuziehen. In der Sendung "Today With Hoda and Jenny" erzählt die dreifache Mutter, dass es ein Thema gibt, über das ihre Sprösslinge auf gar keinen Fall mit ihr reden wollen. "Ich habe eine Menge Bücher im Haus verstreut, die Informationen enthalten über Sex, Drogen und darüber, was man vermeiden sollte, wie man nicht schwanger wird und keine Krankheiten bekommt", gibt sie lachend zu.

Sie versuche trotzdem "ständig" mit Oliver und den Zwillingen John und Gustave über solche Dinge zu reden, doch die Jungs lassen sie wohl einfach abblitzen. "Es ist, als wäre ich in einer Wüste. Als wäre ich von drei Jungs, in die ich unheimlich verknallt gewesen bin, sitzen gelassen worden. Ich rufe immer nur 'Hey, ich bin hier in der Küche', aber sie lassen mich einfach stehen", erklärt Julie. Die "Lost"-Bekanntheit gibt sogar zu, schon irgendwie "verzweifelt" zu sein – wie damals, als sie in der Highschool unbedingt mit einem Jungen reden wollte, in den sie verknallt war. Die Kids wollen mit ihr vor allem über ihre anstehenden Film- und Serienprojekte "Happy Gilmore 2" und "Hysteria!" quatschen – denn die wollen sie sich unbedingt ansehen.

Im echten Leben ist Julie eine Mama von drei Jungs – aber in ihrer bekanntesten Serie hat sie zwei Töchter, gespielt von Ariel Winter (26) und Sarah Hyland (33). Wie eng die Beziehung zwischen der Schauspielerin und ihren Serientöchtern ist, bewies sie erst im Juni dieses Jahres. Denn da erzählte sie im Podcast "The Skinny Confidential" von einem sehr dramatischen Augenblick im Leben von Sarah. Zwischen dem jungen Hollywoodstar und ihrem früheren Freund Matthew Prokop kam es zu einem Würgevorfall. Julie habe Sarah aus der toxischen Beziehung geholfen. Im Podcast meinte sie: "Ich bin mir sicher, dass ein anderer verantwortungsbewusster Erwachsener genau das Gleiche getan hätte. Ich liebe sie einfach. Ich betrachte sie alle wie meine Kinder."

Instagram / itsjuliebowen Julie Bowen und ihre Söhne, 2023

Getty Images Julie Bowen und Sarah Hyland, Schauspielerinen

