Julie Bowens Kids sehen Kultfilm "Happy Gilmore" erst jetzt

Schauspielerin Julie Bowen (54) ist mit der Kult-Komödie "Happy Gilmore" bekannt geworden. Kürzlich verriet sie aber, dass ihre Kinder den Film bisher nicht gesehen haben. Nicht nur das: In der Show "Sherri" von Sherri Shepherd (57) erzählte sie nun außerdem, dass ihr Sohn Oliver sowie die 15-jährigen Zwillinge John und Gustave noch nie eines ihrer Werke gesehen hätten. Allerdings sollen sie von einer Szene gehört haben, in der Julie in Unterwäsche mit zwei Bierkrügen zu sehen ist – diese bezeichnete die Schauspielerin aber als "nicht wirklich sexy", sondern "eher lustig und ein bisschen albern".

Die Schauspielerin berichtete, dass einer der Freunde ihres Sohnes den Anstoß gab, den Film anzusehen. "Gerade letzte Nacht hat einer von ihnen es gesehen", erzählte Julie enthusiastisch – sie habe aber noch kein Feedback von ihrem Sohn erhalten. Sie scherzte darüber, dass der Freund ihres Sohnes sie im Film nicht einmal erkannt habe und nicht glauben konnte, dass sie es wirklich sei. Außerdem bestätigte sie für die bevorstehende Fortsetzung von "Happy Gilmore" in ihre Rolle zurückzukehren. Neben Julie und Adam Sandler (58) werden auch Stars wie Bad Bunny (30) und Travis Kelce (35) zur Besetzung hinzustoßen. Während einige Darsteller bereits bekannt sind, bleibt die Handlung des neuen Films noch weitgehend verborgen.

Julie Bowen ist auch aus den Serien "Lost" und Modern Family bekannt. Sie war von 2004 bis 2018 mit dem Immobilieninvestor Scott Phillips verheiratet und zieht mit ihm die gemeinsamen Kinder groß. In der Öffentlichkeit spricht die Schauspielerin nur selten über ihr Privatleben, überrascht jedoch ab und zu mit kleinen Anekdoten aus ihrem Familienalltag. Dass die 54-Jährige ihren Kindern kaum von ihrer Arbeit erzählt, zeigt, dass sie deren Interessen respektiert und ihnen Raum für eigene Meinungen lässt.

Instagram / itsjuliebowen Julie Bowen und ihre Söhne, 2023

Getty Images Scott Phillips und Julie Bowen im September 2016

