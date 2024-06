Julie Bowen half Sarah Hyland aus Missbrauchbeziehung heraus

In der Erfolgsserie Modern Family spielten Julie Bowen (54) und Sarah Hyland (33) für 11 Jahre Mutter und Tochter – doch auch im echten Leben verbindet die zwei eine enge Bindung! Als Serienmama stand die Schauspielerin ihrer jüngeren Kollegin stets mit Rat und Tat zur Seite, so auch, als Sarah in ihrer damaligen Beziehung Opfer von verbalem und körperlichem Missbrauch wurde. "Ich war ein verantwortungsvoller Erwachsener, der zufällig zur richtigen Zeit in der Nähe war", erinnert sich Julie im "The Skinny Confidential"-Podcast und erklärt: "Ich bin mir sicher, dass ein anderer verantwortungsbewusster Erwachsener genau das Gleiche getan hätte. Ich liebe sie einfach. Ich betrachte sie alle wie meine Kinder."

2014 sei es zu einem Würgevorfall zwischen der "Shadowhunter"-Darstellerin und ihrem Ex Matthew Prokop gekommen, der später vor Gericht verhandelt wurde. Nach der brenzligen Situation rief Sarah Julie um Hilfe. Die "Lost"-Darstellerin tauchte wenig später vor der Haustür ihrer Serientochter auf und schlug vor, zu ihrer Sicherheit ihr Zuhause zu verlassen. Später erwirkte Sarah eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner. Über die Unterstützung ihrer Kollegen zeigte sie sich kurze Zeit später gegenüber People sehr dankbar: "In jeder Hinsicht sind sie das Beste für mich. Wir sind immer füreinander da. Ich liebe sie."

Bis heute verbindet den Cast der Show eine enge Freundschaft. Anfang des Jahres feierten sie sogar eine Reunion – bei den SAG Awards versammelten sich Julie, Sofia Vergara (51), Ed O´Neill (78), Jesse Tyler Ferguson (48), Eric Stonestreet (52) und Ty Burrell (56) gemeinsam auf der Bühne. Dort überreichten sie den Preis für die Kategorie "Herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedy-Serie" und scherzten darüber, was sie seit dem Ende der Serie so getrieben haben.

Getty Images Die "Modern Family"-Stars bei den Emmy Awards 2013

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

