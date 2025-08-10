Kevin Costner erhält Eva Monley Award 2025 für Lebenswerk

Kevin Costner (70) wird für seine außergewöhnlichen Leistungen im Filmgeschäft mit dem Eva Monley Award ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 23. August im Rahmen der 12. jährlichen LMGI Awards auf der Eli and Edythe Broad Stage in Santa Monica statt. Der prestigeträchtige Preis der Location Managers Guild International würdigt Persönlichkeiten, deren Arbeit die Bedeutung realer Drehorte für den Film besonders hervorhebt. Kevin Costner, bekannt für Filme wie "Feld der Träume" und seine Rolle als John Dutton in der Erfolgsserie "Yellowstone", erhält die Auszeichnung für sein unermüdliches Engagement, die authentische Kraft von Drehorten in den Dienst des Geschichtenerzählens zu stellen.

John Rakich, Präsident der Location Managers Guild, erklärte laut Deadline in einer Stellungnahme: "Kevin Costner hat verstanden, dass Drehorte weit mehr als nur Kulissen sind. Sie sind Werkzeuge für das Geschichtenerzählen, die die emotionale und visuelle Sprache eines Films prägen." Mit dieser Überzeugung und seiner tiefen Wertschätzung für die Kunst des Filmemachens habe sich Costner als perfekter Preisträger qualifiziert. Seine Karriere umfasst nicht nur ikonische Filmproduktionen wie "Robin Hood – König der Diebe" und "JFK", sondern auch zahlreiche Auszeichnungen – darunter Oscars, Emmys sowie Preise der Golden Globes und der Screen Actors Guild. Damit hat er sich einen festen Platz in der Liga der großen Hollywood-Namen gesichert.

Abseits seines beruflichen Erfolgs ist Kevin Costner auch privat ein Mensch, der durch seine Liebe zur Natur und deren authentische Darstellung in seinen Werken auffällt. Mit seiner Western-Saga "Horizon: An American Saga" zeigte er kürzlich erneut, wie tief er mit den Geschichten und Landschaften Amerikas verbunden ist. Der siebenfache Vater verknüpft in seinen Projekten immer wieder persönliche Leidenschaften mit beruflichen Herausforderungen. Diese Leidenschaft, gepaart mit seinem Talent, verleiht seiner Arbeit eine besondere Tiefe – eine Qualität, die nicht nur seine Fans, sondern auch Fachkollegen beeindruckt.

