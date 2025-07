Drama um Kinder: Scott Wolf hebt Verfügung gegen Ex auf

Scott Wolf (57) und seine getrennt lebende Ehefrau Kelley Limp haben sich im laufenden Scheidungsverfahren auf eine neue Regelung geeinigt. Laut Just Jared zog der Schauspieler daraufhin seine einstweilige Verfügung gegen Kelley zurück. Diese hatte er Ende Juni erwirkt, nachdem Scott Kelley vorgeworfen hatte, eine Gefahr für die gemeinsamen Kinder zu sein. Ein Gericht in Utah stimmte dem Rückzug nun zu und genehmigte, dass Kelley ihre Kinder künftig unter Aufsicht sehen darf.

Die Situation hatte im vergangenen Monat eine dramatische Wendung genommen, nachdem Kelley öffentlich gemacht hatte, während einer psychischen Krise zwangsweise in eine Klinik eingewiesen worden zu sein. Dokumente loben das Ziel der Eltern, auf eine unüberwachte Besuchsregelung hinzuarbeiten, was zumindest vorübergehend ein kooperativeres Klima zwischen ihnen vermuten lässt. Scott bleibt vorerst das alleinige Sorgerecht und auch das gemeinsame Wohnhaus in Utah zugesprochen. Dennoch wird ein Vormund die Kinderbesuche Kelleys zunächst begleiten.

Scott Wolf, bekannt aus der Serie "Party of Five", und Kelley, die er 2004 heiratete, waren bis vor Kurzem eines der langlebigeren Paare in Hollywood. Ihre Ehe galt als standhaft, bis der Schauspieler im Juni überraschend die Trennung öffentlich machte und die Scheidung einreichte. Das Paar hat drei Kinder im Alter von 16, 12 und 11 Jahren, die in der aktuellen Situation besonderen Schutz benötigen. Das Thema Kindeswohl betonte Scott bereits mehrfach und unterstrich, dass dies für beide Parteien oberste Priorität habe.

Getty Images Scott Wolf und Kelley Limp im Dezember 2018 in New York

Getty Images Scott Wolf, Schauspieler

Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf im Dezember 2018 in New York City