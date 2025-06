Nach 21 Jahren: Scott Wolf und Kelley lassen sich scheiden

Scott Wolf (57) und Kelley Wolf haben nach 21 Jahren Ehe das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Diese Nachricht teilte Kelley am 10. Juni via Instagram mit ihren Fans. In ihrem emotionalen Statement erklärte sie, dass die Entscheidung zu diesem Schritt das Ergebnis eines langen, stillen Weges sei. Sie bat um Privatsphäre und hob hervor, wie wichtig ihr das Wohl ihrer drei Kinder, Jackson, Miller und Lucy, sei. Kelley beschrieb Scott als einen wundervollen Vater und einen der besten Lebenspartner, den sich eine Frau wünschen könne.

Das Ehepaar, das sich 2002 kennenlernte und 2004 heiratete, hatte über zwei Jahrzehnte hinweg ein Familienleben aufgebaut, das von Liebe und gemeinsamen Herausforderungen geprägt war. Kelley betonte, dass sie die Beziehung mit Integrität und Mitgefühl beendet habe und nun die nächste Lebensphase mit einem Fokus auf Heilung und Freiheit beginnen möchte. Während die genauen Gründe für die Trennung öffentlich nicht näher erläutert wurden, unterstreicht Kelleys Botschaft vor allem Respekt und Anerkennung für die gemeinsam verbrachte Zeit. "Auch wenn ich mich öffentlich nicht zu den Einzelheiten äußern werde, empfinde ich inneren Frieden, weil ich weiß, dass ich alles getan habe, um diesen Weg mit Aufrichtigkeit und Mitgefühl zu gehen", so Kelley.

Scott machte sich durch seine Rolle in der Jugendserie "Party of Five" einen Namen. Im März 2009 wurden Kelley und er zum ersten Mal Eltern. 2012 und 2014 folgten ein weiterer Sohn und eine Tochter. Der Schauspieler hatte zur Geburt seines dritten Kindes einst gescherzt, dass seine Familie nun wirklich eine "Party of Five" sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Wolf im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Wolf

Anzeige Anzeige