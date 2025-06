Ex Kelley in Klinik: Scott Wolf gewinnt Sorgerechtsstreit

Schauspieler Scott Wolf (57) hat in einem turbulenten Ehekonflikt einen juristischen Teilerfolg errungen. Wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Trennung von seiner Frau Kelley entschied ein Gericht in Utah laut Us Weekly, dass der ehemalige "Party of Five"-Star das vorübergehende Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder erhält: Jackson, Miller und Lucy. Gleichzeitig sprach der Richter Scott eine einstweilige Verfügung gegen seine Noch-Ehefrau aus. Diese Entscheidung fiel nach jüngsten Ereignissen, bei denen Kelley Berichten zufolge ein besorgniserregendes Verhalten gezeigt haben soll, das laut Gerichtsbeschluss eine Gefährdung der Kinder bedeuten könnte.

Die juristische Intervention wurde notwendig, nachdem Kelley Mitte Juni aufgrund eines psychischen Notfalls von der Polizei festgenommen und in eine Klinik gebracht worden war. Diese Maßnahme erfolgte, nachdem eine besorgte Bekannte die Behörden wegen Kelleys Verhalten alarmiert hatte. In den vergangenen Tagen sorgte Kelley mit ungewöhnlichen Posts auf Instagram für Schlagzeilen, in denen sie ihre Einweisung in die Klinik schilderte. Sie gab an, gegen ihren Willen festgehalten worden zu sein, präsentierte sich jedoch in den Beiträgen als glücklich und optimistisch. Gleichzeitig erklärte sie, keine psychischen Probleme oder Süchte zu haben, was in Anbetracht der Umstände für gemischte Reaktionen sorgt.

Kelley und Scott waren über zwei Jahrzehnte verheiratet, bevor ihre Beziehung im Juni öffentlich zerbrach. Schon kurz nach der Trennung fand sich Kelley im Fokus der Aufmerksamkeit wieder, als sie auffälliges Verhalten in sozialen Medien zeigte. In einem Video dokumentierte sie ihre Festnahme durch die Polizei, wobei sie Scott Vorwürfe machte, die sie nicht weiter detaillierte. Während Kelleys Verhalten für viele Fragen sorgt, hat Scott bislang auf die öffentliche Eskalation verzichtet. In einer kurzen Stellungnahme bemerkte der Schauspieler lediglich, dass das Wohl der Kinder absolute Priorität habe und er um Privatsphäre bitte.

Getty Images Scott und Kelley Wolf

Instagram / kelleywolf Kelley Wolf, Noch-Ehefrau von Scott Wolf

Getty Images Scott Wolf, Schauspieler