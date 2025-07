"Squid Game": Das bedeutet die Schrift an der Wand

In der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game sorgt auch in den neuen Episoden das detailverliebte Set-Design erneut für Gesprächsstoff. Wie kino.de berichtet, fällt aufmerksamen Zuschauern in den letzten Folgen der dritten Staffel erstmals eine geheimnisvolle Schrift an den Wänden des Schlafsaals auf, die bislang verborgen geblieben war. Auf der rechten Wand prangt der Schriftzug "CRASTIBI", während links "HODIE MIHI" zu lesen ist. Zusammengesetzt ergeben diese Wörter den lateinischen Ausdruck "hodie mihi, cras tibi" – eine Botschaft mit düsterem Unterton.

Die Phrase bedeutet übersetzt "heute mir, morgen dir" und wird häufig auf Grabsteinen verwendet – ein Mahnmal an die Vergänglichkeit des Lebens. In der brutalen Welt von "Squid Game" wirkt sie wie eine düstere Vorahnung und zugleich als makabre Anspielung auf das unausweichliche Schicksal der Teilnehmer. Immerhin überlebt nur ein Bruchteil die tödlichen Spiele – das Motto macht deutlich, dass der Tod jeden von ihnen treffen kann. Es unterstreicht die erbarmungslose Atmosphäre, in der nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Menschlichkeit und Moral auf der Strecke bleiben.

Die Botschaft fügt sich nahtlos in das zynische Weltbild des Frontmanns und der VIPs ein, die das tödliche Geschehen mit einer Mischung aus Gier und Verachtung verfolgen. Genau solche Details verstärken die packende Wirkung der Serie und laden Fans immer wieder zu Spekulationen ein. Serienmacher Hwang Dong-hyuk versteht es, mit symbolträchtigen Elementen zu arbeiten – und auch am Ende der dritten Staffel zeigt sich, wie viel Bedeutung in jeder Kleinigkeit stecken kann.

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

No Ju-han/Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Squid Game" Staffel drei

Getty Images Teil des "Squid Games"-Casts, Juni 2025