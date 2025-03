Deshalb haben Charlie Sheens Töchter Sami und Lola Streit

Zwischen Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54)' Töchtern Sami (20) und Lola herrscht Funkstille. In der ersten Folge ihrer neuen Reality-Serie "Denise Richards & Her Wild Things" gestand die Schauspielerin, dass das Verhältnis der Schwestern aktuell nicht besonders gut sei. Denise erklärte, dass Lola sogar die jährliche Familienreise ausgelassen habe, da sie und Sami Streit hätten und zwischen beiden Schweigen herrsche. Grund dafür sei ein früherer fester Freund von Sami, mit dem Lola trotz ihrer Trennung weiterhin befreundet sei. Sami sei der Meinung, dass Lola damit den 'Girl Code' gebrochen habe, erklärte die Dreifach-Mama.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Frauen eskalierte, als Denise ein gemeinsames Familien-Barbecue veranstaltete, um die Situation zu entschärfen. Doch statt sich zu versöhnen gerieten die zwei erneut aneinander. Sami nannte ihre Schwester "Bitch" und warf ihr vor, sich respektlos zu verhalten, von Versöhnung keine Spur. In der zweiten Episode unternahmen sie einen weiteren Versuch – und dieses Mal schienen sie sich wieder etwas anzunähern. Sie schilderten einander ihren Frust und entschuldigten sich sogar. "Ich wollte dich nicht absichtlich so sehr verletzen, weil ich dich wirklich liebe. [...] Es tut mir leid", meinte Lola. Auch Sami zeigte sich einsichtig: "Ich weiß es zu schätzen, dass du dich entschuldigst, und es tut mir leid, dass ich Dinge gesagt habe, die deine Gefühle verletzt haben. [...] Ich liebe dich."

In einem Interview im Anschluss an besagtes klärendes Gespräch betonten die Schwestern, dass sich ihre Beziehung noch nicht ganz erholt habe, wie People berichtete. Lola schien aber optimistisch, dass sie sich bald wieder verstehen würden: "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass meine Beziehung zu Sami besser wird, weil sie gesagt hat 'Ich liebe dich', was sie sonst nicht sagt. Es ist schwer für sie, das zu sagen." Dass sich die beiden wieder annähern, wäre auch im Interesse ihrer Mutter Denise. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrer ältesten Tochter Sami war auch nicht immer das Beste. 2021 war die damals 16-Jährige aufgrund von Differenzen mit Denise zu ihrem Vater Charlie gezogen. Mittlerweile haben sich Mutter und Tochter wieder vertragen.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Charlie Sheen und Denise Richards' Tochter

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

