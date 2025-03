So klappt Co-Parenting bei Denise Richards und Charlie Sheen

Denise Richards (54) und Charlie Sheen (59) haben zwei gemeinsame Töchter – bei der Erziehung sind sie sich aber wohl nicht immer einig. Im Gespräch mit Andy Cohen (56) bei dessen SiriusXM-Show erklärt die Schauspielerin, dass Charlie und sie stets unterschiedliche Herangehensweisen gehabt hätten. "Er hat seinen Willen. Ich habe meinen Weg. [...] Es ist immer ein Auf und Ab. Wahrscheinlich wird es immer ein Auf und Ab geben", erzählt sie. Trotzdem sei es für Denise wichtig, ein friedliches Verhältnis beizubehalten, vor allem wegen ihrer Töchter. Aktuell sei die Beziehung zwischen ihr und Charlie in einer positiven Phase.

Angesprochen darauf, dass Charlie in ihrer neuen TV-Show "Denise Richards and the Wild Things" erwähnt wird, zeigt sich Denise versöhnlich: "Es sind schließlich seine Töchter, und er sollte sie unterstützen." Das ehemalige Paar war von 2002 bis 2006 verheiratet und hat die Töchter Sami (20) und Lola. Ihre Ehe endete turbulent, besonders da Denise während der Scheidung mit ihrer zweiten Tochter schwanger war. Dennoch betont die Reality-TV-Darstellerin, dass sie immer versucht habe, den Frieden zu bewahren, und dies als das Wichtigste für ihre Familie betrachte.

Denise ist mittlerweile wieder verheiratet – und mit ihrem Mann Aaron Phypers mehr als glücklich. Nach ihrer Trennung von Charlie adoptierte sie als Single eine weitere Tochter namens Eloise, die heute 13 Jahre alt ist. Mit ihr wurde die US-Amerikanerin auch vor Herausforderungen gestellt, denn bei Eloise wurde die seltene Chromosomenstörung Monosomie 8p diagnostiziert, die ihre Entwicklung stört. In ihrer Realityshow "Denise Richards and the Wild Things" erklärte Denise: "Bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist es eine Herausforderung, wenn man an die Pubertät denkt, wenn sie älter werden. Sie zeigt auf Autos und sagt, dass sie eines Tages fahren möchte, und ich hoffe, dass sie das auch tut." Oft wirke Eloise älter, als sie eigentlich ist, dann aber wiederum viel jünger.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Getty Images Aaron Phypers, Eloise und Denise Richards bei der Hollywood Christmas Parade im November 2023

