So hält Denise Richards die Leidenschaft in der Ehe aufrecht

Denise Richards (54) hat in einem Interview verraten, wie sie und ihr Ehemann Aaron Phypers ihre Ehe lebendig halten. Die beiden Schauspieler, die seit 2018 verheiratet sind, verbringen mindestens eine Nacht im Monat gemeinsam bei einer sogenannten "Staycation", eine Art Kurzurlaub, um sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen. "Mein Rat, insbesondere für Paare, die gerade ein Kind bekommen haben, ist, mindestens eine Nacht im Monat eine Auszeit zu nehmen, sogar wenn man keine Kinder hat", erklärte Denise gegenüber dem Interview Magazine und ergänzte: "Einfach um die Romantik zu bewahren, ohne Ablenkungen, und sich als Paar wieder zu verbinden." Zudem betonte der Realitystar, dass ihre Ehe vor allem so gut funktioniere, weil sich die beiden so akzeptieren, wie sie sind, und nicht versuchen, sich gegenseitig zu ändern.

Doch nicht nur in dem Interview gibt Denise einen Einblick in ihr Privatleben, sondern auch in ihrer eigenen Realityshow mit dem Namen "Denise Richards & Her Wild Things". Dort zeigt sie, wie sie ihre Karriere, die Ehe und die Mutterrolle unter einen Hut bringt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (59) bekam sie die Töchter Sami und Lola und adoptierte zudem ihre jüngste Tochter Eloise. In der Serie betonte die Schauspielerin, dass sie nach der Scheidung von Charlie keine weiteren Trennungen in Betracht zieht. Während einer Folge scherzte sie: "Selbst wenn wir uns hassen, werde ich mich nicht scheiden lassen." Daraufhin ergänzte Aaron mit einem Augenzwinkern, dass sie im schlimmsten Fall einfach in getrennten Häusern leben würden.

Die Geschichte hinter Denise und Aarons Hochzeit ist ebenso außergewöhnlich wie romantisch. Das Paar heiratete 2018 in Malibu, nur zwei Tage nach seiner Verlobung. Denise verriet damals, dass Aaron unbedingt an einem ganz bestimmten Tag hatte heiraten wollen. "[Aaron] wollte wirklich am 8. September heiraten, weil die Acht Unendlichkeit bedeutet", plauderte Denise kurz nach der Hochzeit gegenüber People aus. Mit der Hilfe einer prominenten Hochzeitsplanerin organisierten sie das Event in weniger als 48 Stunden. Trotz der kurzen Planung sei der Tag für sie offenbar perfekt gewesen, wie die "Love Actually"-Darstellerin beteuerte: "Es waren sehr nahe Familienmitglieder und Freunde, und alle sagten, es sah aus, als ob es monatelang geplant worden wäre."

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers, Eloise Richards und Denise Richards, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards im Juni 2023

Anzeige Anzeige