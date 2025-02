Charlie Sheen und Denise Richards lachen heute über ihre Ehe

Schauspielerin Denise Richards (54) hat in einem Interview mit dem Magazin People offen über ihre Ehe mit Charlie Sheen (59) gesprochen. Das Paar, das Anfang der 2000er Jahre große Schlagzeilen machte, lernte sich im Jahr 2000 bei den Dreharbeiten zu "Good Advice" kennen und heiratete zwei Jahre später. Ihre gemeinsame Zeit beschreibt Denise rückblickend als "Achterbahnfahrt", die intensiver gewesen sei, als viele vermuteten. Warnungen aus dem Umfeld, sich nicht auf den als Hollywood-"Bad Boy" bekannten Schauspieler einzulassen, schlug sie damals in den Wind: "Alle sagten mir, ich solle nicht mit ihm ausgehen, aber ich wollte ihn nicht aufgrund der Boulevardpresse verurteilen." Gemeinsam bekamen sie zwei Töchter, Sami (20) und Lola (19), bevor Denise 2005 die Scheidung einreichte.

Denise begründete die Trennung mit "unüberbrückbaren Differenzen" und erhob schwere Vorwürfe gegen Charlie. Er habe sie bedroht und gestoßen, was der Two and a Half Men-Star jedoch bestritt. Trotz der schwierigen Zeit hat sich ihr Verhältnis mittlerweile entspannt. Denise verriet, dass sie und ihr Ex-Partner heute wieder Kontakt haben und sogar über einige vergangene Streitereien lachen können. "Am Ende des Tages sind wir füreinander da", erklärte sie. Die Schauspielerin ging sogar so weit zu sagen, dass Charlie zu Feiertagen immer willkommen sei, ebenso wie seine Söhne Bob (15) und Max (15) aus der Ehe mit Brooke Mueller (47). "Ich möchte, dass wir alle in Frieden leben", fügte sie hinzu.

Charlie hatte vor seiner Ehe mit Denise bereits als Hollywood-"Bad Boy" Schlagzeilen durch Skandale um Sex, Drogen und Alkoholexzesse gemacht. Diese hatten auch ihre Beziehung überschattet. Dennoch scheint die heutige Dynamik zwischen den beiden deutlich entspannter zu sein. Während Denise seit 2018 mit dem Schauspieler Aaron Phypers glücklich verheiratet ist und sich zuletzt auf ihre Reality-Show "Denise Richards & Her Wild Things" konzentrierte, zeigte sich Charlie überraschend unterstützend. Er soll ihr "eine wunderbare, süße Nachricht" zu ihrem neuen TV-Projekt geschickt haben. Rückblickend sieht Denise in ihrer Ehe mit Charlie dennoch eine Bestimmung: "Ich hätte Sami und Lola nicht, wenn es ihn in meinem Leben nicht gegeben hätte."

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2024

Anzeige Anzeige