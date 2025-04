Deshalb mischte sich Zoe Saip in den "The 50"-Streit ein

Zwischen Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (35) kam es in der aktuellen Staffel von The 50 zu einem handfesten Streit, der für ordentlich Wirbel sorgt. Doch damit nicht genug: Nach der eigentlichen Eskalation fühlte sich auch Zoe Saip (25) dazu veranlasst, gegen den Reality-TV-Star Sam auszuteilen. Sie griff ihn verbal an, bevor Cecilia Asoro (28) die Situation entschärfte. Der Auslöser? Offenbar haben Sam und Zoe ebenfalls eine Vorgeschichte. "Auch ich hatte schon bei Kampf der Realitystars meine Problemchen und Streitigkeiten mit Sam", erklärt die ehemalige GNTM-Kandidatin gegenüber Promiflash.

Laut Zoe habe sich Sam während des Streits in die Opferrolle begeben, was ihr mächtig gegen den Strich gegangen sei. "Als Sam dann auf unschuldig getan hat, von wegen 'warum attackieren mich hier alle so', ist mir die Schnur geplatzt", erinnert sich die 25-Jährige. Wie sie betont, war der Ex-Dschungelkandidat nicht unbeteiligt an der "The 50"-Eskalation: "Er hatte Kevin Schäfer zuvor das Glas aus der Hand geschlagen. Dann hat's mir gereicht." Für Zoe war die Situation offenbar der perfekte Moment, um ihrer angestauten Wut Luft zu machen: "Ich habe seit Jahren auf solch einen Moment gewartet, weil er ein sehr böser Mensch und nur auf sich bezogen ist."

Doch was ist eigentlich passiert? Die Realitystars Georgina und Sam waren lange Jahre befreundet, bis eine Auseinandersetzung sie entzweite. Georgina wirft Sam vor, er habe ihre Schwangerschaft publik gemacht – für sie unverzeihlich. Bei "The 50" trafen die zerstrittenen Dschungelcamp-Stars aufeinander – und es eskalierte komplett. Nach einem verbalen Schlagabtausch zögerte Georgina nicht lange: Sie schnappte sich ihre Handtasche und attackierte Sam. Mit der Folge: Die 35-Jährige musste die Show verlassen.

Instagram / zoesalome Zoe Saip, EX-GNTM-Kandidatin

Promiflash Sam Dylan und Georgina Fleur, Reality-Persönlichkeiten

