Pleite? Gegen Zoe Saip wurde Insolvenzverfahren eingeleitet

Über das Vermögen des Reality-TV-Stars Zoe Saip (25) wurde ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet. Das Bezirksgericht Baden bei Wien hat auf Antrag eines Gläubigers das Insolvenzverfahren eingeleitet, wie Tag24 berichtet. Das Model darf laut Gerichtsbeschluss nicht mehr eigenständig über seine Finanzen verfügen, da ihm die Eigenverwaltung entzogen wurde. Konkrete Details zu den Verbindlichkeiten und Gläubigern sollen erst im Laufe des Prozesses geklärt werden. Eine erste Gläubigerversammlung soll für den 13. Mai angesetzt sein.

Zoe selbst hat sich bisher nicht zu dem Verfahren geäußert – zumindest nicht öffentlich. Stattdessen präsentiert sie sich auf Instagram weiterhin unbeschwert: Zuletzt teilte sie Stories, die sie fröhlich bei einem Augenbrauen-Lifting in Wien zeigen. Nachdem sie versucht hatte, mit einer GNTM-Teilnahme in der Modewelt Fuß zu fassen, hatte sie sich dem Reality-TV zugewandt. Zoe wirkte in diversen Formaten wie Good Luck Guys und Are You The One – Reality Stars in Love mit. Demnächst ist sie bei The 50 zu sehen.

Trotz der schwierigen finanziellen Lage ist Zoe seit Jahren bekannt für ihre ehrgeizige Art, die sie vor allem bei ihren TV-Auftritten deutlich zeigte. In der Reality-Show-Industrie punktete sie nicht nur durch ihr Selbstbewusstsein, sondern vor allem durch ihren starken Willen, sich gegen Herausforderungen und Kritik durchzusetzen. Ihre Fans unterstützen sie weiterhin in den sozialen Netzwerken und Zoe selbst hat in der Vergangenheit immer wieder angedeutet, dass sie sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt.

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Joyn / Richard Hübner Juliano Fernandez und Zoe Saip bei "Good Luck Guys"

