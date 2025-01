Gerüchteküche brodelt: Hat Zoe Saip einen neuen Partner?

Zoe Saip (25) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. In ihrer Instagram-Story postet die GNTM-Bekanntheit ein verheißungsvolles Foto: Der Schnappschuss zeigt sie mit einem Blumenstrauß im Arm und einem mysteriösen Mann an ihrer Seite. Ist Zoe etwa wieder in festen Händen? Ihre Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis sie die Antwort auf diese Frage erfahren. Denn vorerst verdeckt das Model das Gesicht ihres Liebsten und behält seine Identität somit für sich.

Über Zoes Liebesleben ist wenig bekannt. Im Jahr 2022 nahm sie auf der Suche nach der Liebe an Are You The One – Reality Stars in Love teil. Dort flirtete sie unter anderem mit Dschungelcamp-Star Maurice Dziwak (26) und Love Island-Bekanntheit Luca Wetzel. Der richtige Partner war für die Österreicherin allerdings nicht dabei.

Ihre letzte offizielle Beziehung liegt schon einige Jahre zurück. Nach ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2018 gab sie bekannt, in einer Beziehung zu sein. 2019 machte sie jedoch bereits die Trennung von ihrem Freund öffentlich – nach knapp einem Jahr Beziehung. Grund für das Aus seien ihre unterschiedlichen Lebensstile gewesen. "Anfangs war es sehr hart für mich, aber ich habe recht schnell ins Leben zurückgefunden. Ich bin so jetzt wieder glücklicher", beteuerte sie damals gegenüber Promiflash.

Instagram / zoesalome Zoe Saip und ein unbekannter Mann

Instagram / zoesalome Zoe Saip im August 2022

