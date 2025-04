Kylie enthüllt: Jason Kelce hat nachts keinen Baby-Dienst

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" Einblicke in das Leben als frisch gebackene Vierfach-Mama gegeben. In einer Folge, die sie bereits vor ihrer aktuellen Babypause aufgenommen hat, sprach sie darüber, wie die Nächte mit ihrem neugeborenen Töchterchen Finnley Anne aussehen werden. Kylie übernimmt dabei die nächtlichen Fütterungen, während ihr Ehemann, der ehemalige NFL-Star Jason Kelce (37), durchschlafen darf. "Das ist meine Entscheidung", betonte sie. "Er muss ausgeruht sein, um sich tagsüber um die älteren Kinder zu kümmern." Finnley Anne kam am 30. März zur Welt und hat mit ihren Schwestern Wyatt Elizabeth, Elliotte Ray und Bennett Llewellyn nun drei große Spielkameradinnen.

Seit Jasons Rücktritt aus der NFL im vergangenen März sei der Alltag in der Familie Kelce weniger hektisch geworden, was den neuen Herausforderungen zugutekommt, wie Kylie enthüllte. Trotz der Familienidylle, so merkte sie an, habe nicht jedes Kind die Ankunft der kleinen Finn begeistert aufgenommen. Eine ihrer Töchter sei sogar "richtig genervt" gewesen, wie sie lachend erzählte. Der Rückzug von Jasons sportlicher Karriere ermögliche es ihm jedoch, sich voll auf das Familienleben zu konzentrieren, was für beide Elternteile eine Erleichterung darstellt.

Kylie und Jason leben mit ihrer Familie in Philadelphia – einer Stadt, die Jason während seiner Karriere ans Herz wuchs und die er nie verlassen wollte. In einem Interview mit Today erklärte sie kürzlich, wie stolz sie auf den Einfluss ist, den ihr Mann während seiner beruflichen Laufbahn auf Philadelphia hatte. "Er hat der Stadt seine ganze Hingabe geschenkt, weil er sie liebt", sagte sie über den ehemaligen Football-Profi. Sie hoffe, dass ihre Töchter diesen Einsatz ihres Vaters für die Community eines Tages erkennen und schätzen werden.

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

