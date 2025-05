König Charles musste Erzbischof bei Krönungsprobe beruhigen

Unvergessliche Einblicke hinter die Kulissen: Bei den Proben zur Krönung von König Charles (76) im Mai 2023 kam es im Buckingham Palace zu einem besonders angespannten Moment zwischen dem Monarchen und Justin Welby (69). Während der ehemalige Erzbischof von Canterbury die Gesten für das Aufsetzen der geschichtsträchtigen, 2,2 Kilogramm schweren St. Edward's Crown übte, scherzte Charles: "Du musst sie richtig draufdrücken. Sie muss zuerst hier ansetzen – und dann runterdrücken. Wenn sie hinten ansetzt, ist das fatal." Der Erzbischof, sichtbar nervös, konterte: "Ich möchte Ihnen nicht das Genick brechen, Sir. Das könnte den Gottesdienst ruinieren!" Die entspannte Stimmung war jedoch schnell wiederhergestellt, als Charles lachend versicherte, dass wirklich nichts passieren könne. Diese Szene enthüllte Robert Hardman in seinem Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story", wie die Daily Mail berichtete.

Auch andere Probenmomente zeigten, wie nervös selbst erfahrene Kirchenvertreter vor solch einem historischen Ereignis sein können. BBC-Aufnahmen enthüllten, dass sich Justin Welby beim Sprechen eines Segens anfangs verhaspelte und kurze Zeit ratlos wirkte. Der ebenfalls anwesende Erzbischof von York half mit einem kleinen Scherz aus und sorgte für Lacher – sogar beim König selbst. Später wurde in der TV-Doku "Charles III: The Coronation Year" ein weiterer intimer Augenblick beleuchtet: Charles' Sohn William (42) übte, seinem Vater das aufwendig bestickte "Stole Royal"-Band zu übergeben, und witzelte dabei: "Am großen Tag wird das bestimmt nicht funktionieren, oder?" Charles antwortete humorvoll: "Du hast ja keine Wurstfinger wie ich!"

Hinter den Kulissen war spürbar, dass bei der royalen Familie an diesem Tag nicht nur der Pflichtgedanke im Vordergrund stand – sondern auch Nervosität, Zusammenhalt und ein Augenzwinkern. Während die zukünftige Königin Camilla (77) laut Lady Lansdowne auf der Hut war, damit ihre Krone nicht in Gefahr geriet oder ihr Kleid versehentlich zertreten wurde, blickte ihre Schwester Annabel Elliot zurück und sagte: "Sie war unglaublich nervös. Sie zeigt das nicht oft, aber ich kenne sie gut genug." Charles selbst war laut Annabel Elliot voller Stolz auf seine Frau. Die Krönung sei nicht nur eine Feier der Tradition gewesen, sondern auch ein emotionaler Moment des gemeinsamen Erfolgs. Annabel sagte dazu: "Ich glaube, er [der König] war sehr stolz auf sie. Und ich glaube, es herrschte ein Gefühl von: 'Ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft.'"

Getty Images Justin Welby im Jahr 2023

Getty Images Königin Camilla im April 2025

