Süße Nachrichten bei Ryan Lochte (34)! Der Schwimmstar und seine Frau Kayla Rae Reid (27) verkündeten erst im November, dass sie ein zweites Baby erwarten. Vor zwei Jahren kam bereits Söhnchen Caiden zur Welt. Nur kurze Zeit später gaben sich der Olympia-Star und das Playboy-Model dann auch noch ganz romantisch das Jawort. Nun gaben Ryan und Kayla endlich bekannt, ob sie sich dieses Mal auf ein Mädchen oder wieder auf einen Jungen freuen können!

Auf Instagram teilte Kayla ein Video von ihrer Gender-Reveal-Party. Also eine Feier, auf der nicht nur die werdenden Eltern, sondern auch Familie und Freunde das Geschlecht des Babys erfahren. In dem Clip öffnet Ryan eine Geschenkbox, aus der dann rosafarbene Luftballons hochsteigen – also ganz klar: Der 34-Jährige und seine Frau bekommen ein Mädchen.

Während Ryan und Kayla sich jubelnd in die Arme fallen, scheint dem kleinen Caiden die ganze Sache aber wohl nicht geheuer zu sein. Er fängt bitterlich an zu weinen! Ryan findet dafür auf seinem Insta-Account aber eine einfache Erklärung: "Ja!!! Es ist ein Mädchen! Ich schätze Caiden wollte wohl lieber einen Jungen."

SPW / Splash News Schwimmer Ryan Lochte und Model Kayla Rae Reid

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Kayla Rae Reid auf ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Kayla mit ihrem Sohn Caiden

