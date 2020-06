Herzlichen Glückwunsch, kleine Liv! Ryan Lochte (35) und seine Frau Kayla Rae Reid (28) bekamen letztes Jahr ihr zweites Kind. Im Juni wurde ihre Tochter mit dem Namen Liv Rae geboren. Der Olympia-Schwimmer und das Foto-Model haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Caiden (2). Jetzt wurde ihr Töchterchen ein Jahr alt – und das wurde gebührend gefeiert. Und dabei würde Mama Kayla die Zeit doch am liebsten anhalten!

Auf den Fotos, die People vorliegen, sitzt der Wonneproppen in einem weißen Babydoll auf dem Sofa und trägt einen gelben Blumenkranz im Haar. Unter dem Motto "Liv's 1st Bee-Day" stand der Geburtstag der Kleinen ganz im Zeichen der Biene. Dementsprechend waren die Räumlichkeiten in einem sonnigen Gelb dekoriert. Bilder von Bienchen, gelben Blümchen und Ballons machten die Feier zum einen echten Hingucker! "Ich kann es nicht fassen, wie schnell die Zeit verflogen ist", erzählte Kayla emotional gegenüber People. Mit ihrem Sohn Caiden habe sich jeder Tag wie 365 Tage angefühlt. Jetzt würde sie am liebsten die Zeit stoppen, verriet die Blondine.

Liv sei ein richtiges Mama-Kind, sie habe aber auch Charakterzüge ihres Vaters. Der Knirps strahle die gleiche Ruhe und Sensibilität aus wie sein Papa, erzählte die US-Amerikanerin weiter. "Meine Tochter ist so nähebedürftig, sie will die ganze Zeit nur getragen werden", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seinen Kindern Caiden Zane und Liv Rae

Anzeige

Instagram / kaylaraereid Kayla Rae Reid und ihre Tochter Liv Rae im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seiner Frau Kayla Rae Reid und den Kindern Caiden und Liv Rae im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de