Schwimmer Ryan Lochte erwartet zum dritten Mal Nachwuchs!

Ryan Lochte (38) erweitert seine Familie! Der Profischwimmer und seine Frau Kayla Rae Reid (31) wurden 2017 zum ersten Mal Eltern: Das Paar begrüßte Sohnemann Caiden Zane auf der Welt. Zwei Jahre später hatten die beiden einen weiteren Grund zur Freude, denn Töchterchen Liv Rae stoß dazu. Jetzt überraschte der Sportler seine Fans mit folgender Neuigkeit: Er und seine Liebste erwarten ihren dritten Nachwuchs!

Die tollen Nachrichten teilte der 38-Jährige mit seinen Fans via Instagram: "Lochte Baby Nummer drei auf dem Weg, im Juni natürlich wieder!" Ryan veröffentlichte ein rührendes Video von seinen Kids und seiner Frau, die am Strand herumtollen. Zum Schluss war ein Ultraschallbild des Babys zu sehen.

Vor zwei Jahren hatte sich Ryan zum Thema weiterer Nachwuchs geäußert. In einem Interview mit Us Weekly erklärte er: "Ich bin gerade so glücklich mit [dem, was wir haben]. Wir wollten einen Jungen und dann ein Mädchen, und es hat geklappt. Allerdings habe seine Frau das letzte Wort in Sachen Kinderplanung. "Wenn sie mehr möchte, dann werden wir mehr haben", scherzte er.

Getty Images Ryan Lochte, 2021

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seiner Familie an Thanksgiving

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seiner Frau Kayla

