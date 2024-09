Tanja Makarić und Stefano kuscheln supervertraut auf Konzert

Läuft da etwa doch was? Seit einigen Wochen wird nun schon gemunkelt, dass Stefano Zarrella (33) und Tanja Makarić (27) ein Pärchen sind - doch bisher gab es dafür nie richtige Beweise. Vor einigen Tagen waren sie dann scheinbar gemeinsam auf demselben Konzert, doch haben sich auch da nicht zu ihrer Flirterei geäußert. Jetzt taucht ein neuer Clip auf TikTok auf, der endlich etwas Licht ins Dunkel bringen könnte: Ein Fan hat die beiden Arm in Arm kuschelnd und tanzend bei dem Konzert gefilmt.

Sie stehen eng umschlungen auf der Tribüne und wippen im Takt. Stefano hat seine Arme um die Taille der Ex von Julian Claßen (31) geschlungen, doch sein Gesicht sieht man nicht. Könnte Tanja also tatsächlich die Brünette gewesen sein, die in einem Clip in Stefanos Instagram-Story am Abend des Konzerts aufgetaucht ist? Der Food-Blogger schmuste da nämlich ebenfalls vertraut mit einer nicht erkennbaren Frau.

Bereits vor wenigen Tagen kochte die Gerüchteküche hoch, als Promiflash ein Foto zugekommen ist, das angeblich Stefano und Tanja bei einem superlässigen Spaziergang durch Köln zeigt. Dabei tragen sie große Sonnenbrillen und Caps, die ihre Gesichter verdecken. Bisher haben sich weder die Influencerin noch der leidenschaftliche Koch zu den Gerüchten wirklich geäußert.

Promiflash Stefano Zarrella und eine Unbekannte

Promiflash Stefano Zarella und Tanka Makarić im September 2024

