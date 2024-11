Hakim-Michael Meziani verlässt "Rote Rosen" nach 13 Jahren

Hakim Meziani (57) verlässt nach mehr als 13 Jahren die deutsche Erfolgsserie Rote Rosen. In der Rolle des Frauenschwarms Ben Berger begeisterte er immer wieder die Zuschauer, doch nun hat er sich entschieden, von der Telenovela Abschied zu nehmen. Über seinen Ausstieg spricht er völlig offen im Interview mit Bild: "Es ist schon ein komisches Gefühl. Meine Rolle war ein Sechser im Lotto. Ich konnte jeden Abend bei der Family zu Hause sein." Trotz dieser recht familienfreundlichen Anstellung freut er sich auf neue Herausforderungen: "Nach 13 Jahren bin ich auch mal froh, aus dem Hamsterrad auszusteigen."

Der beliebte Darsteller hat bereits konkrete Vorstellungen, was jetzt als Nächstes für ihn auf dem Plan steht – er möchte nämlich weg vom altbekannten Bildschirm und rein ins abenteuerliche Rum-Geschäft! Er erklärt: "Insgeheim wusste ich [...], dass es nicht immer so weitergehen würde, deswegen habe ich mir nebenbei mit meiner Rum-Brennerei ein zweites Standbein aufgebaut. Und jetzt arbeite ich quasi als Profi-Rummacher!"

Neben seiner etablierten Rolle in der Erfolgsserie hatte Hakim auch in zahlreichen anderen Formaten mitgewirkt, wie Verbotene Liebe oder "Marienhof". Seine große Fangemeinde verdankt er allerdings vorrangig seiner Paraderolle in "Rote Rosen", wo er in rund 3.000 Folgen zu sehen war. Hin und wieder gibt es neben dem gesetzten Cast rund um den 57-Jährigen auch ein paar spannende Gastauftritte von deutschen Promis zu sehen. So erschien in der Vergangenheit unter anderem die GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht (25) in der Show.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hakim-Michael Meziani, April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelena Mitschke und Hakim Meziani

Anzeige Anzeige