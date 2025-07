Tara Tabitha und Dennis Lodi wohnen bereits zusammen in Wien

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi schweben noch immer auf Wolke sieben. Seit rund einem halben Jahr gehen die Reality-TV-Bekanntheiten nun schon gemeinsam durchs Leben – und ohne einander können und wollen sie anscheinend auch nicht mehr. Zu Beginn führten sie eine Fernbeziehung, doch das haben sie schnell hinter sich gelassen: Wie Tara im Interview mit heute verrät, sind sie bereits zusammengezogen! Dennis ist zu Tara nach Wien gezogen. "Eigentlich sollte er nur seinen Fernseher zu mir bringen", erklärt Tara, wie der spontane Einzug begonnen hatte.

Doch aus dem Fernseher wurden spontan mehrere Kartons und Dennis' ganzes Hab und Gut. "Es ging eigentlich ruckzuck, wo ich gesagt hab, okay, ich will Stuttgart verlassen, hab ich meine Wohnung gekündigt. Da hab ich gesagt, ich leg' jetzt alles auf eine Karte", gibt der Make Love, Fake Love-Star preis. Und sein neuer Wohnort scheint ihm zu gefallen, denn er findet "Wien wirklich sehr schön". Außerdem hat er seine Liebste nun immer an seiner Seite. "Sie ist nicht nur meine Partnerin, sondern meine beste Freundin", schwärmt Dennis und auch Tara freut sich: "Wir sind beide extrem anhänglich und das finde ich gut."

Mit dem Zusammenzug hat das Paar einen von vielen weiteren Meilensteinen erreicht. Mit dem Rest wollen sie sich Zeit lassen. "Wir haben ja noch viele gemeinsame Jahre vor uns und dann kann man die schönen Momente und die Meilensteine ja aufteilen", erklärt Tara. Dem Magazin zufolge würde sie sich aber gerne nach zwei Beziehungsjahren verloben und noch mal zwei Jahre darauf Dennis dann bei der Hochzeit das Jawort geben. Über gemeinsamen Nachwuchs denken die ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer aber noch nicht nach: "Schauen wir mal, da reden wir noch nicht drüber."

Anzeige Anzeige

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi, Reality-TV-Bekanntheit