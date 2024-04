Mario und Ann-Kathrin Götze teilen niedliches Familienfoto

Ann-Kathrin Götze (34) und Mario Götze (31) zeigen ihr Familienglück. Im Juni 2020 wurde das Ehepaar Eltern eines kleinen Sohnes namens Rome. Im vergangenen Oktober erblickte ihre Tochter Gioia das Licht der Welt. Nun teilen die Influencerin und der Fußballer ein gemeinsames Familienfoto via Instagram. Behutsam hält Ann-Kathrin die kleine Gioia auf dem Arm, während sich Rome an ihr Bein lehnt. Neben der Unternehmerin kniet Mario, der glücklich seine Kinder anlächelt. Die Fans sind von dem Foto begeistert. "Was eine wundervolle Familie", kommentiert ein Follower unter dem Post. "Man erkennt sofort die Liebe füreinander. Eine wunderschöne Familie! Frohe Ostern", schreibt ein weiterer User.

Vor wenigen Wochen verriet Ann-Kathrin, wie sie und Mario den Alltag mit den zwei Kindern und ihren Jobs meistern. "Als wir uns vor zwölf Jahren das erste Mal trafen, hatten wir beide volle Terminkalender. Es hat sich also nichts verändert, das war in unserer Beziehung von Anfang an so und wir kennen das auch nicht anders", erklärte sie im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Trotz ihrer vielen Termine scheinen die beiden an einem Strang zu ziehen. Auch in Sachen Erziehung sind die Eheleute ein eingespieltes Team. "Wir sind beide mal streng und mal lieb – wir geben das immer an den anderen ab, damit nicht einer immer der Bad-Cop sein muss", verriet Ann-Kathrin in einem Interview mit Promiflash.

Ann-Kathrin und Mario gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juni 2016 hatten die beiden schließlich den nächsten Schritt gewagt – der Sportler machte seiner Partnerin einen romantischen Antrag auf Mallorca. Drei Jahre später feierten die beiden auf der Insel mit Familie und Freunden eine traumhafte Hochzeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / mariogotze Ann-Kathrin Götze und Mario Götze, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Foto von Ann-Kathrin, Mario und ihren Kindern? Ich finde das Bild total süß. Na ja, ich finde, dass man solche Fotos lieber privat halten sollte... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de