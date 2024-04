Wünschen sich Ann-Kathrin und Mario Götze mehr Nachwuchs?

Hätte Ann-Kathrin Götze (34) gerne noch mehr Kinder? Die Influencerin geht bereits seit 2012 mit Mario Götze (31) durchs Leben. Rund sieben Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich die Turteltauben das Jawort. Im Laufe ihrer Ehe durften die Spielerfrau und der Kicker zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Ist die Familienplanung der beiden damit abgeschlossen? Bei einem Q&A auf Instagram möchte ein Fan von Ann-Kathrin wissen, ob sie und Mario sich weiteren Nachwuchs wünschen. "Nein, wir sind vollständig", schreibt die zweifache Mama zu einem Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Sprösslingen zeigt.

Im Oktober 2023 wuchs die Familie um ein weiteres Mitglied – nach Sohnemann Rome (3) erblickte Töchterchen Gioia das Licht der Welt. Kurz darauf verriet Ann-Kathrin, dass sie sich sehr schnell in ihre Rolle als Zweifach-Mutter eingefunden hat. "Ich glaube, mit dem zweiten Kind kommt man einfach viel schneller in den Alltag zurück und man genießt ihn mehr, weil man weiß, was zu tun ist und was man erwarten kann", erklärte sie damals in ihrer Instagram-Story.

Die Geburt ihres kleinen Schatzes verlief jedoch nicht ganz nach Plan, wie sie ebenfalls in ihrer Story erklärte: "Ich hatte einen zweiten Kaiserschnitt." Das habe sie sich jedoch eigentlich anders gewünscht. "Ich habe auf eine natürliche Geburt gehofft, aber es traten Komplikationen auf und die Ärzte beschlossen, sie so schnell wie möglich herauszuholen", verriet das Model offen. Um welche Komplikationen es sich gehandelt hat, behielt Ann-Kathrin damals jedoch für sich. Sie sei einfach nur froh, dass es ihrer Tochter gut geht: "Sie ist gesund und das ist alles, was zählt."

Getty Images Ann-Kathrin Götze, Frau von Mario Götze

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

