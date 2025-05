Klammheimlich: Anita Latifi hat ihren Fabrice geheiratet

Romantische Neuigkeiten von Anita Latifi (29): Die Sängerin und ihr Liebster Fabrice sind nun offiziell verheiratet. Das macht Anita nun auf Instagram mit einem süßen Beitrag bekannt. Darin präsentiert sich das frischvermählte Paar in seinem Hochzeitslook. Die strahlende Braut trägt ein enges weißes Brautkleid mit einer langen Schleppe und Spitzenstulpen an ihren Armen. Süßes Detail: Ihre wachsende Babykugel kommt in der Robe perfekt zur Geltung. Ihr Göttergatte bekennt etwas Mut zur Farbe – er strahlt in einem himmelblauen Smoking. "Offiziell Ehefrau & Ehemann. Bis, dass der Tod uns scheidet, Baby. Ich liebe dich", schwärmt Anita zu dem Post.

Gegenüber Bild verrät Anita bereits ein paar Details zu ihrem großen Tag. "Wir wollten sofort standesamtlich heiraten. Ganz intim, nur mit der engsten Familie. Niemand aus unserem Freundeskreis wusste davon", berichtet die DSDS-Bekanntheit. Laut dem Blatt sollen sie sich im Schloss Martfeld in Schwelm vermählt haben. Nach der Trauung ging es für die Turteltauben noch schick essen. Nun wollen sie ihr Glück erstmals ganz im Privaten genießen.

Erst vor wenigen Tagen gaben Anita und Fabrice ihre Verlobung bekannt. Bereits zuvor verrieten sie, dass bei ihnen der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist. Dass sie schwanger ist, habe Anita während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars festgestellt. "Der Schwangerschaftstest war positiv! Ich bin kurz vor den Dreharbeiten schwanger geworden", gab sie dazu gegenüber Bild preis. Daraufhin musste sie die Show direkt verlassen.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und Fabrice im Mai 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Verlobter Fabrice, Mai 2025

