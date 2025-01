Einbrecher kocht und duscht in Rapper Kid Cudis Zuhause

Ein ungebetener Gast hat sich in die Villa von Rapper Kid Cudi (40) geschlichen und es sich dort offenbar gemütlich gemacht. Wie TMZ aus Berichten der örtlichen Polizei erfahren hat, wurde der Einbrecher am vergangenen Mittwoch gegen 17 Uhr entdeckt, nachdem das Sicherheitssystem des Anwesens im Raum Los Angeles ausgelöst worden war. Auf den Aufnahmen der Kameras war ein oberkörperfreier Mann zu sehen, der sich ganz entspannt in der Küche aufhielt. Die herbeigerufenen Beamten nahmen den Eindringling auf frischer Tat fest – zu diesem Zeitpunkt hatte er sich schon eine Mahlzeit zubereitet, das Badezimmer genutzt und sogar eine ausgiebige Dusche genossen.

Der Mann wurde wegen Einbruchs und Diebstahls von Versorgungsleistungen angeklagt. Wie er in das Haus gelangte und ob er konkrete Absichten hatte oder einfach nur Zuflucht suchte, ist bisher unklar. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Täter um eine Person ohne festen Wohnsitz handelt. Er befindet sich in Haft, eine Freilassung sei nur gegen eine Kaution in Höhe von 146.000 Euro möglich. Kid Cudi selbst war während des Vorfalls nicht zu Hause, sodass es keine direkte Konfrontation gegeben hat. Ob der Einbrecher gezielt das Haus des Musikers ausgewählt hatte oder ob er rein zufällig eingedrungen ist, ist nicht bekannt.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi heißt, hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler und Modeikone einen Namen gemacht. Seine Villa in Los Angeles dient ihm als wichtiger Rückzugsort inmitten seines viel beschäftigten Lebens. Der "Day 'n' Nite"-Interpret sprach in der Vergangenheit oft über seine mentale Gesundheit und betonte in diesem Zusammenhang immer wieder, wie wichtig sein Zuhause für seine persönliche Balance sei. Nach diesem Vorfall dürfte er jedoch eine intensivere Sicherheitsüberprüfung in Erwägung ziehen. Es bleibt abzuwarten, ob er sich öffentlich zu diesem skurrilen Einbruch äußern wird.

Getty Images Kid Cudi, Musiker

Getty Images Kid Cudi, Rapper

