Neue Aussage eines Polizisten belastet P. Diddy vor Gericht

Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs (55), der sich in Manhattan wegen schwerer Vorwürfe wie Menschenhandel und organisierter Kriminalität verantworten muss, lieferte ein neuer Zeuge am Mittwoch brisante Details: Christopher Ignacio, ein Polizist aus Los Angeles, erinnerte sich an einen Vorfall aus dem Jahr 2011. Damals war nach einem mutmaßlichen Einbruch ein Notruf aus dem Haus von Rapper Kid Cudi (41) in den Hollywood Hills eingegangen. Als Christopher am Tatort eintraf, fiel ihm ein SUV der Marke Cadillac auf, der unvermittelt davongerast sei. Das Kennzeichen prägte sich der Polizist ein – und lieferte damit laut TMZ genau das Puzzleteil, das später eine direkte Verbindung zu Diddys Musiklabel Bad Boy Records herstellte.

Das verdächtige Fahrzeug sei während der Ermittlungen am Haus von Kid Cudi auch weiteren Beamten aufgefallen, die seine Sichtung belegen könnten, so Christopher. Nachdem die Verteidigung versucht hatte, diese Schilderungen als möglicherweise falsche Erinnerungen abzutun, verwies der Polizist auf die detaillierten Dokumentationen. Diese sollen belegen, dass Diddy tatsächlich im Zusammenhang mit den Ereignissen stand. Ob es sich juristisch dabei nun eher um einen Einbruch oder doch "nur" um Hausfriedensbruch handelt, blieb umstritten – Spuren von gewaltsamem Eindringen seien am Gebäude nämlich nicht gefunden worden.

Für Kid Cudi steht dieser Vorfall symbolisch für eine dramatische Episode in seinem Leben, deren Schwere ihm jetzt noch einmal neu bewusst zu werden scheint. Der Rapper hatte damals eine kurze Romanze mit Cassie (38), Diddys Ex-Freundin, und zog damit offenbar direkt dessen Zorn auf sich. Vor Gericht schilderte Kid Cudi bereits, dass der Einbruch 2011 deutliche Spuren hinterlassen habe – von zerstörten Überwachungskameras bis hin zu seinem geliebten Hund, der verstört und im Badezimmer eingeschlossen vorgefunden wurde. Inwiefern dieser Vorfall noch Einfluss auf den aktuellen Prozess haben wird, bleibt spannend, doch die Schilderungen zeigen ein weiteres Mal: Die zwischenmenschlichen Verflechtungen in diesem Fall reichen tief.

Getty Images Kid Cudi, Met Gala 2021

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas