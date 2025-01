Kid Cudi äußert sich wütend zum Einbruch in sein Haus

Ein verstörender Vorfall erschütterte das Leben von Kid Cudi (40): Ein Mann brach in das Haus des Rappers in Los Angeles ein und verursachte Chaos. In einer Instagram-Story stellt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi heißt, klar, dass es sich bei dem Eindringling um einen "verrückten Fan" handle, der ihn jahrelang ohne sein Wissen gestalkt habe. Während Kid Cudi nicht Zuhause war, habe der Eindringling den Einbruch genutzt, um persönliche Gegenstände zu durchwühlen, zu duschen und zu essen. "Meine Privatsphäre wurde verletzt, und jetzt muss ich mich selbst schützen. Ich fühle mich nicht mehr sicher", so der Star wütend. Trotz der Schwere des Vorfalls scherzen einige User online darüber, was Kid Cudi explizit verurteilt.

Der Täter, ein 34-jähriger Mann, wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt und verhaftet, nachdem Sicherheitskameras ihn in der Küche des Anwesens aufgenommen hatten. Laut Kid Cudi hatte der Mann den Einbruch geplant, war quer durchs Land gereist und hatte darauf gehofft, mit dem Rapper über kreative Ideen für Kollaborationen zu sprechen. Für den Musiker ist der Vorfall nicht nur ein Schock, sondern auch ein Anlass, umfassende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um zukünftig solche Vorfälle zu verhindern. "Wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit unnahbar bin, ist das der Grund", erklärt er im selben Beitrag.

Das luxuriöse Anwesen in Los Angeles gilt für Kid Cudi als Rückzugsort, insbesondere da der Rapper in der Vergangenheit über seinen Kampf mit Depressionen und Angststörungen gesprochen hat. Vor wenigen Wochen musste der Musiker das Haus aufgrund der schweren Waldbrände in Kalifornien vorübergehend verlassen. Damals teilte er auf Instagram mit, wie wichtig es ihm sei, dass er und seine Lieben, einschließlich seiner Hunde, in Sicherheit seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kid Cudi, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Kid Cudi, CFDA Fashion Awards 2021

Anzeige Anzeige